Cristian Portilla jugará en el recién nacido San Francisco Deltas

El jugador cántabro Cristian Portilla se ha lanzado a la aventura americana. Ha fichado por el recién nacido San Francisco Deltas, una de las franquicias de la North American Soccer League (NASL), la liga de fútbol más importante de Estados Unidos y Canadá. Portilla abandona el CD Mensajero-La Palma, club en el que ha militado desde principios de esta temporada, para jugar en el equipo de California, que se ha creado esta temporada y que aspira a ser una de las franquicias más fuertes del campeonato

Portilla ya ha rescindido su contrato con el club canario, en el que ha sido uno de los jugadores más importantes de la plantilla en la primera vuelta de la competición dentro del grupo 2 de la Segunda División B, para iniciar otra etapa fuera de España como ya hizo hace dos años en Hungría.

El jugador santanderino ha señalado que lamenta mucho tener que dejar en estos momentos el Mensajero, donde "me han hecho sentir como en casa y me llevo a este club en el corazón, ya que tanto mi familia como yo hemos sido afortunados al encontrar un club tan especial". Portilla se va de La Palma a San Francisco (California, EEUU) pero asegura que no perderá de vista al 'Mensa' ni a sus compañeros, porque "confío en la salvación del club", comentó.