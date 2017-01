El Dortmund «hablaría» si llegase una oferta de 80 millones por Aubameyang

El director administrativo del Borussia Dortmund, Hans Joschim Watzke, ha dicho que el club se sentaría a hablar en caso de que llegase una oferta de cerca de 80 millones por el goleador Pierre Emerick Aubameyang, aunque se ha mostrado confiado en el que el jugador seguirá en el club.

"Se ha comprado una casa en Dortmund lo que puede ser una señal, se siente bien con nosotros", ha dicho Watzke en una entrevista con el canal de televisión de la revista 'Kicker'. Watezke ha indicado además que el jugador tiene todavía contrato hasta 2020, con lo que el club no está bajó presión y ha agregado que hay pocos clubes en el mundo que tengan un atractivo similar al del Dortmund. "He leído además esta semana con placer que el no se iría al Bayern", ha subrayado.

Interrogado acerca de si estudiaría una oferta de 80 millones, ha señalado que dependería de dónde procediese. "Una cosa es si la oferta viene de China o de Kirguistán o si llega de otro club", ha indicado. "En todo caso, si llegará un equipo como el Barcelona nos sentaríamos a hablar pero no será barato", ha remachado.