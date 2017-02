Jonatan Valle ficha por el Bergantiños de la Tercera división gallega

El jugador cántabro Jonatan Valle ha fichado por el equipo gallego de Tercera División Bergantiños, conjunto de la localidad de As Eiroas. El futbolista santanderino, que se encontraba sin equipo y entrenando con la Cultural de Guarnizo, será presentado este miércoles por la tarde en el club coruñés, que busca ascender a Segunda División B. Valle ha firmado hasta final de esta temporada con el Bergantiños, que juega en el grupo I de la Tercera División, actualmente ocupa la novena plaza de la clasificación, a once puntos de las posiciones de play off de ascenso.

sU ÚLTIMA ENTREVISTA EN EL DIARIO "'Lo que podías haber sido...' es una frase que me persigue"

No es la primera vez que Jonatan Valle, que ha cumplido ya 32 años, encamina sus pasos hasta el fútbol gallego, ya que jugó en el Lugo en la temporada 2014-15, cuando dirigía el equipo Quique Setién. Ahora llega a un club bastante más modesto que el Lugo, pero que juega en una categoría muy competitiva como es la Tercera gallega.

La historia de Jonathan Valle, un jugador salido de la cantera del Racing, ha estado plagada de hitos, ya que con solo catorce años ya entrenaba con el primer equipo verdiblanco cuando este estaba en Primera y con 19 debutó con el equipo que en aquel entonces dirigía Manolo Preciado en un partido de Primera en el que el Racing se midió a Osasuna.

En la temporada 2005/06 fue el revulsivo para los cántabros, en un año difícil para el club y al año siguiente fue cedido al Málaga en Segunda División, pero volvió al Racing de la mano de Marcelino. Fue entonces cuando llegó su peor época, ya que lesiones consecutivas le privaron de jugar esa campaña hasta el mes de febrero.

En la siguiente temporada fue cedido a la Ponferradina, donde jugó un total de 35 partidos y marcó 11 goles, siendo parte fundamental del equipo que consiguió el ascenso a Segunda División A.

Posteriormente, pasó por la filas del Leganés, del Rubín Kazán con el que ganó la Copa rusa, Recreativo de Huelva (12/13 y 13/14), CD Lugo (14/15) y la pasada temporada defendió la camiseta del Burgos C.F, cuando estaba como entrenador el actual técnico del Racing, Ángel Viadero.

En los dos últimos años las lesiones no le han permitido tener continuidad y apenas ha podido jugar cinco partidos seguidos y esa fue una de las causas por las que acabó su contrato con el Burgos. Después de eso, Jonatan estuvo a punto de irse a jugar extranjero. Admite que tuvo ofertas del fútbol griego e incluso para ir a jugar a la India, pero la primera no le convenció y la segunda tardó en contestar y cuando lo hizo el club ya había firmado a otro jugador en su lugar.

Después de estar desde el final de la pasada campaña entrenando en solitario en la Cultural de Guarnizo, Jonatan vuelve a tener una oportunidad, aunque lejos de Cantabria y del Racing. El de él fue uno de los nombres que sonó en las oficinas del Racing a principios de esta temporada, pero el temor a que lesiones del jugador regresaran y la incógnita de su estado de forma, hicieron que el club verdiblanco rechazase su fichaje.