El portero del Sutton United, investigado por comerse un bocadillo

Whayne Shaw, de 115 kilos, sigue siendo el protagonista del partido de la FA Cup ante el Arsenal, horas después de que se disputara. El portero suplente del Sutton United, conjunto que milita en la quinta división inglesa, tiene 45 años y con 115 kilos de peso. El gurdameta saltó a la fama en las redes sociales cuando su imagen se convirtió en viral cuando las cámaras le enfocaron en el banquillo en el triunfo de su equipo ante el Leeds United, en la anterior eliminatoria

Durante los minutos finales del partido, con 2-0 en contra para su equipo, Whayne Shaw sacó un bocadillo y comenzó a comérselo como si un aficionado más del partido se tratara. Lo que parecía una anécdota graciosa podría terminar en un serio problema para el portero suplente del Sutton United.

La Football Association, según publica el diario ‘The Guadian’, está investigando si la ‘cena’ del portero fue un acto anecdótico o una infracción de las normas de la federación. Al parecer, una casa de apuestas pagaba 8 libras por cada una apostada a que Shaw se comería un 'tentempié' durante el partido de la FA Cup. Según la normativa del fútbol inglés "el participante en la competición no podrá apostar, directa o indirectamente, ni instruir, permitir o causar que cualquier persona apueste por el resultado, progreso, conducta, o con cualquier otro aspecto que ocurra en un partido de fútbol o una competición".

"Unos cuantos me preguntaron antes del partido ‘¿qué hay de esa apuesta de 8-1 por comer un pastel?’. Yo contesté que no había comido nada en todo el día, y que quizás lo haría más tarde. Sun Bets nos daba 8-1 por comer un pastel, así que pensé en hacer la broma. Se habían hecho todos los cambios e íbamos 2-0 abajo", aseguró el portero suplente del Sutton tras el partido. Curiosamente, el patrocinador oficial del equipo es Green Go Waste, una empresa de recogida de residuos, pero para este partido ante el Arsenal los futbolistas del Sutton United lucieron en su camiseta publicidad de la casa de apuestas Sun Bets, así como la publicidad estática en todo el estadio. Un motivo que pone en evidencia si la ‘cena’ de Wayne Shaw fue una broma o una acción publicitaria.