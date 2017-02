La última cena le condenó

Nunca comer algo inapropiado le costó tan caro a un portero de fútbol. Wayne Shaw, guardameta suplente del Sutton United, conjunto que milita en la quinta división inglesa, firmó su última actuación con el equipo desde el banquillo en los minutos finales del partido de octavos de final de la FA Cup frente al poderoso Arsenal. Su equipo perdía 0-2 y Wayne Shaw sacó algo entre dos servilletas a modo de bocadillo y comenzó a comérselo como si de un aficionado de la grada se tratara. Lo que parecía una anécdota graciosa ha sido su última actuación con la camiseta del Sutton United. "Es un final muy triste para una buena historia", dijo el entrenador del Sutton, Paul Doswell, quien señaló que el club pidió al guardameta de 45 años su renuncia. "Wayne presentó su renuncia al presidente esta tarde (por ayer) y ha sido aceptada", añadió el técnico a Sky News. La Federación Inglesa abrió horas antes una investigación sobre la ‘cena’ del portero porque una casa de apuestas pagaba ocho libras por cada una apostada a que Shaw se comería un ‘tentempié’ durante dicho partido.

Según la normativa del fútbol inglés, "el participante en la competición no podrá apostar, directa o indirectamente, ni instruir, permitir o causar que cualquier persona apueste por el resultado, progreso, conducta, o con cualquier otro aspecto que ocurra en un partido de fútbol o una competición".

Wayne Shaw, de 45 años y con casi 115 kilos de peso, saltó a la fama en las redes sociales cuando las cámaras le enfocaron en el banquillo durante el triunfo de su equipo ante el Leeds United en la anterior eliminatoria. De hecho, tras el partido, Wayne bromeaba sobre su ‘cena’. "Unos cuantos me preguntaron antes del partido: ‘¿Qué hay de esa apuesta de ocho a uno por comerte un pastel?’. Yo contesté que no había comido nada en todo el día y que quizás lo haría más tarde. La casa de apuestas ‘Sun Bets’ (propiedad del diario The Sun) nos daba 8-1 por comer un pastel, así que pensé en hacer la broma cuando ya se habían hecho todos los cambios e íbamos 2-0 abajo". Curiosamente, para este partido ante el Arsenal, los futbolistas del Sutton United lucieron en su camiseta publicidad de la casa de apuestas ‘Sun Bets’.

El presidente del club de las afueras de Londres, Bruce Elliot, se mostró sorprendido por la situación, aunque en un primer momento salió en defensa de su portero: "Si conociérais a Shaw no os sorprenderíais. Es un hombre top. Ha vuelto a saltar a los periódicos y la fama se le ha subido a la cabeza, pero pronto lo devolveremos a la tierra". Dicho y hecho. Lo que comenzó como una broma le ha costado el puesto al fornido meta. La investigación de la Football Association y la repercusión que ha tomado el pastel ha provocado que el Sutton le haya pedido al portero que deje el equipo. "El club está muy decepcionado por lo que hizo desde el minuto 82. Estamos muy preocupados por las consecuencias que esto puede tener para el club, para mí, mi asistente y todos los que forman parte del equipo", afirmó Doswell, que soñaba con meterse en cuartos de la Copa inglesa. "Está claro que las reglas de la Asociación Inglesa no permiten apostar. Ya sea por diversión o lo que sea, es inaceptable", indicó el entrenador. "Y lo digo con mucho pesar, porque él es un buen amigo mío, pero la directiva no tenía otra opción". Una decisión que Shaw ha aceptado, aunque ya tiene otro trabajo con el que matar el tiempo y hacer disfrutar a su estómago.

Morrisons, una de las cadenas de supermercados más importantes del Reino Unido, a través de una de sus directivas, Tessa Callaghan, le ha propuesto convertirse en el catador de sus dulces. "Siempre buscamos a expertos que prueben nuestros dulces para que triunfen en el mercado y la actuación de Wayne durante el partido ante el Arsenal le convierte en uno de los mayores expertos en dulces", aseguró Callaghan.

"Estamos impresionados por el compromiso que mostró comiendo ese pastel en el banquillo", añadió. Todo un halago para Wayne Shaw, que ahora tendrá que cambiar los guantes por la servilleta. Buen provecho.