La Gimnástica encara la recta final de la Liga cargada de bajas

La Gimnástica encara la semana con inquietud. Asegurados el Campeonato y la disputa de la Fase de Ascenso, lo que preocupa al cuerpo técnico son las bajas con las que afrontar esta semana.

En principio, el próximo encuentro liguero ante el Castro se lo perderán dos de sus futbolistas por sanción federativa ya que tanto Siro como Chus del Prado cumplen ciclo de tarjetas tras la amarilla que les fue mostrada durante la disputa del partido contra el Laredo. Además, a ellos podrían unirse varios compañeros: Óscar Briz, Luis Alberto, Gerardo Noriega y Joni, que ocupan, de momento, la enfermería blanquiazul. Si el asunto de los sancionados no preocupa tanto, a pesar de que se trate de dos de los mediocentros de que dispone la plantilla, lo que realmente supone un quebradero de cabeza es el estado físico de Briz y Luis Alberto, que siguen recuperándose de sus lesiones, y de Gerardo y Jony, que abandonaron el encuentro el domingo durante la primera parte, aquejados de problemas físicos.

El central Luis Alberto, el interior zurdo Jony y el mediapunta Gerardo tienen prevista para hoy una revisión con el objeto de determinar el diagnóstico y el alcance de sus dolencias, por lo que todavía se desconoce si se trata de algo serio o no. Sea cual sea el resultado, no deja de suponer un contratiempo para Chiri, que precisamente ahora, en la recta final del campeonato, con la fase de ascenso a la vuelta de la esquina, se verá obligado a buscar una solución a problemas que hasta ahora no había padecido, al menos de varios de sus futbolistas a un tiempo. La recuperación del defensa Zalo, que debutó ayer, sirve de bálsamo para una plantilla que necesitará del concurso de todos para alcanzar con éxito el objetivo del ascenso.