El trágico final del primer mánager de Maradona

«A Diego lo quise, lo quiero y lo querré. No hablo mal de él; es mi concepto de la amistad. De mi boca jamás saldrá una palabra en su contra». Sentencia contundente de Jorge Horacio Cyterszpiler, el primer mánager de Diego Armando Maradona y quien se juró no romper jamás los códigos de la amistad sobre el 'Pelusa' a pesar de que en 1985 se disolvió su vínculo formal y quedó herida de muerte su relación personal. La noticia del suicidio de Cyterszpiler golpeó en las últimas horas Buenos Aires y generó un impacto que trascendió el mundo del fútbol, ya que su vida está ligada al mejor Maradona futbolista y también a ese juguete roto preso a las adicciones por no saber manejar la fama, el dinero y las mala influencias de quienes rodean a las estrellas y buscan beneficiarse de ellas sin escrúpulos.

Cyterszpiler pereció este domingo tras arrojarse del séptimo piso de un hotel bonaerense de Puerto Madero, según informaron medios locales. La agencia oficial Télam, que cita fuentes policiales, informa que Cyterszpiler, de 58 años, se lanzó al vacío en un momento de descuido del acompañante terapéutico asignado por los médicos que le trataban de un cuadro de depresión derivado de su reciente separación matrimonial.

Poco antes de conocerse tan trágico desenlace, el 'Diez' había anunciado públicamente una noticia feliz para él y su entorno. Después de cinco años parado, volverá a entrenar. Será en el Al-Fujairah, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

El empresario, dos años mayor que Maradona, le conoció en 1970, cuando 'el Pelusa' ya jugaba en Los Cebollitas, un deslumbrante equipo de jóvenes que dirigía el fallecido Francis Cornejo, un severo pero justo técnico de base, el padre deportivo de Diego. La amistad se hizo fraternal y a principios de 1977 Maradona le pidió a Cyterszpiler que fuera su representante. El cargo lo desempeñó hasta un año después de tocar el cielo y adentrarse en el infierno Nápoles.

«Cyterszpiler era como un hermano mayor para Diego. Lo cuidó muchísimo», reconoció el veterano técnico argentino César Luis Menotti en el programa 'Informe Robinson'. «Eran lo mismo, salvo que Jorge tenía una minuslavía en su pierna derecha. En una de sus heroicidades, Maradona lo tomó como su amigo inseparable y ambos se complementaban de maravilla. Donde no llegaba uno, lo hacía el otro», describe el periodista argentino Guillermo Blanco.

Perteneciente a una acomodada familia judía de origen polaco, Cyterszpiler, sin embargo, supo hacer entender a Diego que el que tiene hambre sabe que para alcanzar la gloria no sólo vale con jugar muy bien, sino que hay que ser un líder capaz de echarse el equipo al hombro. «Maradona comprendió que «para salir del barrio marginal de Villa Fiorito, tenía que matarse en el campo». Lo cuenta Ernesto Cherquis, otro periodista que disfrutó de los primeros y más felices pasos del dios argentino.

Cyterszpiler negoció el primer contrato profesional de Maradona y auspició su traslado a La Paternal, un barrio de clase media próximo a la sede de Argentinos Juniors. Allí, el 'Pelusa' compró cuatro apartamentos, dos de ellos para que residieran sus hermanas. En esos tiempos, Maradona era extremadamente feliz y se lucía en partidos amistosos ante el Cosmos o frente al Barcelona, que se enamoró de un flechazo.

Operaciones rocambolescas

Gracias a los gambeteos, goles y golpeos únicos de su representado, el agente consiguió que Argentinos Juniors se convirtiese en el primer club de ese país con publicidad en sus camisetas. A punto de fichar por River Plate, Maradona decidió romper con los 'millonarios' cuando fue silbado en un torneo de verano. «Véndeme a Boca», le dijo al 'Ruso' Cyterszpiler, quien solía invitarlo a su casa a comer, a ir al cine o a salir.

Fue una operación complejísima y rocambolesa. Un préstamo con opción a compra por cuatro millones de dólares, que incluía el pase de seis jugadores a Argentinos Juniors y un amistoso en La Bombonera' en la que Maradona jugó un tiempo con cada equipo. «Dejo parte de mi vida», confesó el 'Pelusa' antes de recalar en Boca, donde ganó la Liga antes de pasar al Barcelona (1982).

Rodeado por un intrigante séquito que encabezaba Cyterszpiler, la vida de Diego ya era caótica. Vivía con su esposa Claudia y toda su familia y amigos, entre los que se encontraban uno de los hermanos de Cysterszpiler, Silvio. En la casa malvivían el bando de Claudia y los del agente, quien estaba convencido que la esposa del astro quería deshacerse de él. Tras contraer la hepatitis B en la Ciudad Condal, el 5 de julio de 1984 aterrizó en el Nápoles, que comenzó la adoración de su dios llenando el San Paolo con 80 mil almas. Allí también estuvo Cyterszpiler entre globos celestes y humo blanco.

El matrimonio se disolvió al año de estar juntos en el difícil sur de Italia. Terminaba 'Maradona Producciones', la empresa en la que Cyterszpiler era vicepresidente y que consiguió los primeros y multimillonarios contratos de Diego con Puma, Coca Cola y Mc Donald's, entre otros. El 'Pelusa' se unió a Guillermo Coppola y Cyterszpiler se embarcó en la política para apoyar la candidatura de Carlos Menem a la presidencia de Argentina en 1989. En 1995 volvería a vincularse al fútbol y a refundar su empresa Jorge Cysterpiller representaciones. Realizó más de 200 traspasos de jugadores y dirigió las carreras de conocidos del fútbol español como Martín Demichelis o Luciano Vietto. Pero fue acusado de falsificar pasaportes comunitarios, como el del delantero argentino Gustavo Bartelt, al que Cyterszpiler llevó a la Roma tres años tras amagar con dejar el fútbol. Este '9' llegó a actuar 12 partidos cedido en el Rayo Vallecano pero al final de temporada sufrió otro problema con su documentación y fue devuelto al club de origen antes de estar dos años sin jugar previos a su regreso a Argentina.