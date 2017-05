Los jugadores del Textil Escudo, en cromos

El club de fútbol Textil Escudo de Cabezón de la Sal ha llevado a cabo este año, y es la segunda vez que lo hace, la singular iniciativa de editar un álbum de cromos con los jugadores y jugadoras, los entrenadores, los directivos y todos aquellos que conforman el equipo. El proyecto, muy esperado, fue presentado el pasado día 3 en las instalaciones del club y ha supuesto todo un acontecimiento, sobre todo para los más pequeños, que llevaban tiempo deseando que el famoso álbum con sus caras saliera a la luz. Se trata, según el presidente del Textil Escudo, José Manuel Rivero, de una "iniciativa muy bonita, que ha entusiasmado mucho a los jugadores, ya que se verán a sí mismos en cromos, como ven a Messi o a Ronaldo, por ejemplo".

La colección consta de 354 cromos en total, en los que aparecen los jugadores de todas las categorías de la temporada 2016-2017, "desde los más pequeños hasta la Tercera División", concretó Rivero. "En cada cromo, el jugador aparece en el campo, llevando o parando el balón, luego sale la cara del jugador, su nombre y el equipo al que pertenece", detalló el presidente. También sale el escudo del club. Del diseño y la producción del álbum se ha encargado el fotógrafo colaborador del club, César Ortiz González, quien concretó que "cuenta con una tirada inicial de 35.000 cromos". Los sobres, compuestos cada uno por siete cromos, se pueden adquirir, por un euro, en las oficinas del club y en bar del campo, así como en tres puntos de venta de Cabezón de la Sal: Banner, kiosko Calzada y Gema.

Además, como promoción inicial, por un precio de siete euros, se puede adquirir el álbum y los cinco primeros sobres de cromos. Todos aquellos que consigan completar la colección, podrán optar a un premio, como es la camiseta del equipo que deseen, "otro motivo para lanzarse a coleccionar las imágenes de juego y los retratos de los jugadores, jugadoras y equipos del Textil Escudo", animó el presidente. Se trata de un proyecto que se puso en marcha por primera vez hace unos tres años, en que se editó un primer álbum. "Lo ideal es que pasen unos años entre uno y otro, para que se vayan renovando los jugadores". Esta primera edición"ya resultó un éxito", asegura Rivero, "porque se vendieron alrededor de 60.000 cromos", que se dice pronto. "Es un proyecto muy bonito para los jugadores, que se ven en cromos y pegan sus propias fotos en el álbum. Además, siendo niño valoras mucho estas cosas. Es una cosa preciosa y un recuerdo importantísimo para ellos, que podrán tener siempre". Si se edita cada cinco años,"algunos, cuando sean mayores, se verán a sí mismos en cromos con cinco años y luego con diez, lo que es muy emocionante". Rivero, que ha encontrado la forma de que el equipo perdure en el recuerdo, asegura que la iniciativa entusiasma también a las familias, ya que el pasado miércoles fueron muchas las que acudieron a la presentación del famoso álbum para ver la foto de sus hijos. Hasta la propietaria de Banner, uno de los puntos de venta, aseguró que había niños "que habían reservado ya sus cromos antes de que salieran a la venta", contó Rivero. Todo un acontecimiento el álbum de cromos del Textil Escudo.

/ Javier Rosendo.

De lo recaudado, el club se lleva una pequeña parte. "En la anterior edición, me parece que nos llevamos mil euros", porque el resto va para la empresa que se encarga de la edición. Pero, en todo caso, "lo importante no es el dinero, ya que no lo hacemos con un fin recaudatorio, sino que lo que queremos es que a los miembros del equipo les haga ilusión coleccionar sus cromos e ir rellenando el álbum, porque es algo que recordarán siempre".

Donación

Por otro lado, el club de fútbol ha donado a la Mancomunidad Saja-Corona un total de 1.030 euros, que serán empleados para proporcionar ayuda psicológica a menores en casos de urgencia, o también para colaborar con la asociación 'Hoy por Ti' y con el ropero de la Asociación Mujeres de Villanueva de la Peña. "Se trata de una ayuda que agradecemos mucho y que resulta muy importante", señalaba Rosa Fernández, concejal del Ayuntamiento de Cabuérniga y presidenta de la Mancomunidad. La donación procede del dinero recaudado en el Torneo Solidario de categoría prebenjamín celebrado el pasado Viernes Santo. "Consideramos que es importante ayudar a todos aquellos que lo necesitan en nuestra zona", dijo el presidente del club y recordó además que la mayoría de jugadores y jugadoras del Textil Escudo "proceden de estos municipios, lo que supone un buen motivo para implicarnos en la medida de nuestras posibilidades". La presidenta de la Mancomunidad explicó en este sentido que el club de fútbol de Cabezón "es un buen ejemplo de solidaridad a seguir".