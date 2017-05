La Gimnástica renovará a Chiri

Todavía no hay propuesta firme de renovación para José Manuel Gómez Romaña ‘Chiri’, pero en la junta directiva de la Gimnástica no hay dudas sobre el deseo de continuidad del entrenador de Marrón. "Si el equipo sube a Segunda B se trabajará para la renovación, igual que si continúa en Tercera. Se le va a ofrecer la renovación si o si", asegura Tomás Bustamante, presidente de la entidad torrelaveguense.

SPOT Vídeo promocional para el play off Bajo los lemas ‘Juntos somos más fuertes’ y ‘Reescribamos la historia’, la Gimnástica ha comenzado su campaña de la fase de ascenso. Ayer por la tarde se grabó en las calles de Torrelavega con plantilla, cuerpo técnico y los aficionados que se acercaron hasta la calle Consolación el vídeo promocional que se estrenará la próxima semana. Además, están disponibles en la sede social las camisetas con la serigrafía conmemorativa que se podrá comprar hoy durante el partido por un precio de cinco euros para los socios y doce para el resto del público, con entrada incluida.

En la ribera del Besaya no quieren complicarse: "Si algo va bien es mejor no tocarlo". Una vez confirmada la continuidad de Bustamante para los próximos cuatro años al no presentarse ningún oponente a las elecciones que él mismo convocó, es el momento de centrarse en la fase de ascenso a la división de bronce del fútbol español. "Ahora todo lo que necesitamos es tranquilidad y no quiero desestabilizar al equipo en el momento clave de la temporada. Cuando acabe el play off, y sólo entonces, le ofreceremos la renovación", continúa el presidente gimnástico.

A juicio de la directiva, el técnico ya ha demostrado su valía, independientemente de cómo concluya el curso. "Han hecho un trabajo espectacular; tanto él como su cuerpo técnico. Le han dando un plus al equipo. Además, están el compromiso, la confianza en el proyecto y el nivel de intensidad de los entrenamientos durante todo el año que ha sido muy bueno. Un nivel que han incrementado aún más en este último mes de preparación de la fase. El trabajo bien hecho hay que reconocerlo y valorarlo para que continúe", añade Bustamante.

A falta de conocer en que categoría jugará la Gimnástica la próxima temporada, Chiri parece llamado a ser la piedra angular en la que edificar un proyecto deportivo sólido. "La estructura deportiva seguirá de un forma muy parecida a la de ahora ya que está funcionando muy bien".

A final de temporada

Mientras el club prepara la oferta de continuidad, Chiri prefiere centrarse en cerrar esta temporada. El de Marrón no se ha planteado su continuidad o no en la Gimnástica. "Esta temporada no se ha cerrado y todavía tenemos un objetivo que cumplir", explica el entrenador. El técnico está "centrado en la fase de ascenso y en el sorteo del lunes". Quiere "un equipo que esté cerca para facilitar el desplazamiento de los aficionados, porque asequible no lo va a ser ninguno". Después, cuando concluya la campaña "ya nos sentaremos a hablar todos con más tiempo y tranquilidad".

El campeón recibe al Rayo Cantabria

La Gimnástica echa el cierre a la Liga con la visita del Rayo Cantabria (El Malecón, 19.00 horas) en un encuentro intrascendente. Con el título en el bolsillo desde hace unas jornadas, el líder tiene en mente la próxima fase de ascenso. Este encuentro, frente a un rival que logró la salvación la semana pasada y que ya no se juega nada, representa tan solo el trámite necesario para concluir una campaña que los blanquiazules han dominado de principio a fin y en la que tan solo les resta lograr lo que llevan aguardando desde hace cuatro temporadas, su regreso a Segunda B.