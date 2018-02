Mercado Cierre sin glamur Hector Moreno, el día de su debut con la AS Roma. / EFE El mercado de invierno terminó sin grandes movimientos de última hora JULIÁN ALÍA Jueves, 1 febrero 2018, 00:23

No hubo grandes movimientos en los últimos instantes del período de traspasos. Ni Riyad Mahrez se movió del Leicester ni los equipos más poderosos realizaron incorporaciones. Sí se movieron otros clubes, como la Real Sociedad, que pudo tapar con Héctor Moreno parte del hueco que dejó la marcha de Iñigo Martínez al eterno rival, o el Atlético de Madrid, que encontró destino para Augusto Fernández en el Beijing Renhe de la liga china, que abonará casi cinco millones por el centrocampista argentino. No ocurrió lo mismo con su compatriota Nicolás Gaitán, que deberá permanecer en las filas rojiblancas aunque el mercado ruso todavía se agita.

Mientras, el Espanyol confirmó por fin la contratación del centrocampista defensivo colombiano Carlos ‘la Roca’ Sánchez, el Levante se hizo con los servicios de Rubén Rochina, procedente del Rubin Kazan, el Eibar firmó al joven central serbio Vukasin Jovanovic y Las Palmas cerró la cesión de Emmanuel Emenike, delantero de Olympiacos del gusto de Paco Jémez.

Además, el Deportivo de la Coruña rescindió el contrato de Bruno Gama, que no mostró el nivel esperado y no entraba en los planes de Cristóbal Parralo, y el Getafe hizo lo propio con el argelino Medhi Lacen, que abandona la entidad azulona tras siete temporadas. Por su parte, el Leganés no consiguió atar la llegada de Marc Roca en los últimos minutos y el jugador catalán seguirá en el Espanyol.