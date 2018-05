Inglaterra El City festeja la Premier de los 100 puntos y el Liverpool volverá a la Champions Guardiola tras el partido / Reuters El conjunto que dirige Jürgen Klopp golea al Brighton en su último encuentro antes de la final de Kiev COLPISA / AFP LONDRES Domingo, 13 mayo 2018, 19:40

El Manchester City, campeón de la Premier League, finalizó la competición alcanzando los 100 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante el Southampton (17º), este domingo en la 38ª y última jornada, en la que el Liverpool (4º) certificó su pase para la próxima Liga de Campeones.

Un tanto del brasileño Gabriel Jesus en el tiempo de descuento (90+3) permitió al City entrar en la leyenda de los mejores equipos de la Premier League, al alcanzar los 100 puntos, último récord de una espectacular serie para el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Jugadores y cuerpo técnico celebraron a lo grande el tanto. Ningún equipo había llegado al centenar de unidades en la máxima competición inglesa, incluso contando cuando se jugaba a 42 jornadas.

Los otros récords que ya habían logrado los 'citizens' son el número máximo de goles en una campaña (106), el mayor número de victorias (32) y de manera consecutiva (18). Finalizaron con 19 puntos de ventaja sobre el Manchester United (2º), la mayor en la 'era Premier League'.

En Anfield, el Liverpool también celebró. En su caso el pase para la próxima Liga de Campeones, ganando 4-0 al Brighton (15º), la mejor manera de preparar la final de la actual edición, el 26 de mayo en Kiev ante el Real Madrid. El egipcio Mohamed Salah (26), el croata Dejan Lovren (40), Dominic Solanke (53) y Andrew Robertson (85) firmaron la goleada 'red'.

Además Salah batió el récord goleador de la Premier League en el formato de 20 clubes al conseguir su 32º tanto, al rematar con la izquierda a la media vuelta un balón que le llegó dentro del área. Salah llegaba al último día de la temporada en Anfield compartiendo el récord junto a tres leyendas como Alan Shearer (Blackburn en 1995-96), Cristiano Ronaldo (Manchester United en 2007-08) y Luis Suárez (Liverpool en 2013-14).

El Chelsea (5º), que conservaba alguna opción de jugar la Champions, cayó con rotundidad (3-0) en la cancha del Newcastle (10º), en el que marcó un doblete el español Ayoze Pérez (59 y 63).

Victoria del Arsenal en el adiós de Wenger

Se despidió con buen sabor de boca el francés Arsene Wenger, que dirigió al Arsenal (6º) por última vez tras 22 años al frente del barco. Ganó 1-0 al Huddersfield (16º) con un tanto del gabonés Pierre Emerick Aubameyang (38), nuevo referente de los 'gunners', que estarán en la próxima Europa League.

El público del Huddersfield tuvo el detalle de aplaudir calurosamente a Wenger en el minuto 22, como guiño a sus más de dos décadas en el Arsenal. Dos aviones sobrevolaron el Kirklees Stadium con las leyendas 'Merci Arsene, we'll miss you too' y 'One Arsene Wenger, Arsenal legend'.

«Por el momento no tengo ni idea de qué haré. Rechazo cualquier suposición. Hace falta que tome un poco de tiempo para descubrir en el fondo de mí qué quiero hacer», explicó Wenger tras el partido. «Fue muy emotivo. Llegué el 1 de octubre de 1996, nada más y nada menos. Hoy en el fútbol, un año o dos son ya muchos», añadió.

Además, el Swansea (18º) acompañará al Stoke (19º) y al West Bromwich (20º) la próxima temporada en la segunda división, tras perder 2-1 en su campo con el propio Stoke.

Finalmente el Tottenham (3º) venció 5-4 en Wembley al Leicester (9º) en un partido loco en el que perdía 3-1 al descanso. El argentino Erik Lamela selló un doblete (59 y 60).

El Manchester United (2º), que también jugará la Champions, despidió la temporada con un triunfo por la mínima (1-0) sobre el Watford (14º)