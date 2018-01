Fútbol Expediente a Piqué por decir «Espanyol de Cornellà» Gerad Piqué, jugador del Barcelona. / Efe Antiviolencia declara «de alto riesgo» el derbi del domingo en el estadio del club blanquiazul A. GÓMEZ Madrid Miércoles, 31 enero 2018, 18:10

Tras ser denunciado de forma oficial por LaLiga, el Comité de Competición abrió este miércoles expediente extraordinario a Gerard Piqué por referirse al rival de la ciudad como «Espanyol de Cornellà», lo que también provocó que el club blanquiazul reclamase una investigación a la Comisión Antiviolencia. Después de la clasificación del Barça para las semifinales de la Copa del Rey al derrotar al Espanyol en el Camp Nou, Piqué menospreció al equipo periquito, y cuatro días después, lejos de arrepentirse, durante la conferencia de prensa sobre la renovación de su contrato, insistió: «Es una obviedad que el Espanyol está en Cornellà, como el Joventut está en Badalona». El propio Ayuntamiento de Cornellà también se quejó de las palabras de Piqué e incluso el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, corrigió al central catalán reconociendo que «es el Espanyol de Barcelona».

Tras la apertura del expediente, será un juez instructor el que escuchará las alegaciones de ambas partes y propondrá el sobreseimiento del caso o una sanción para Piqué, que sería impuesta por Competición. El Barça y el Espanyol volverán a enfrentarse el domingo en Liga en el estadio de Cornellà (16:15 h.) en un derbi que fue calificado este miércoles «de alto riesgo» por parte de la Comisión Antiviolencia. El club blanquiazul ya había instado a los Mossos a vigilar a la afición azulgrana antes, durante y después del partido.

«Cada uno es como es. Todo va en el mismo ‘pack’. Cuando me fichan a mí ya saben cómo me desenvuelvo en las ruedas de prensa, pero desconozco las razones para que se declare o no un partido de alto riesgo. No he tenido tiempo de pensar aún en ese encuentro, pero me imagino que será un partido como los demás. Nuestra intención es jugar un partido de fútbol y que todo el mundo este contento», zanjó este miércoles en tono conciliador Ernesto Valverde, que fue jugador y entrenador del Espanyol.