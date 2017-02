El Barça acaricia su cuarta final de Copa consecutiva

El Barça, favorito sobre el papel debido al 1-2 de la ida en el Vicente Calderón, busca su cuarta final consecutiva de la Copa del Rey, tercera con Luis Enrique de técnico y séptima de las últimas nueve temporadas. Solo en los cursos 2009-10 y 2012-13 no pudo disputar el título en el partido decisivo, curiosamente en ediciones en las que el Atlético sí llegó, perdiendo la más lejana (2-0 ante el Sevilla) y ganando la más próxima en el tiempo (2-1 al Real Madrid).

El equipo azulgrana se siente cómodo en una competición con la que se reconcilió con la llegada de Pep Guardiola al banquillo y en su palmarés de Rey de Copas (28 títulos) están los trofeos 2008-09, 2011-12, 2014-15 (4-1, 3-0 y 3-1 al Athletic, respectivamente) y 2015-16 (2-0 al Sevilla). En cambio, perdió las dos veces que se encontró al Real Madrid en la final: 2010-11 (1-0) y 2013-14 (2-1).

Pero en una semifinal de Copa las estadísticas cuentan poco. El Barça le tiene tomada la medida a la competición, sí, y no pierde en el Camp Nou ante el Atlético desde hace once años casi exactos (1-3 en Liga el 5 de febrero de 2006, con once derrotas rojiblancas y cinco empates desde entonces entre Liga, Copa, Supercopa de España y Liga de Campeones).

Curiosamente, la referencia más reciente es la que da alas a los de Simeone: el 1-2 de la ida. El Barça fue mejor en la primera parte y cobró ventaja con los golazos de Luis Suárez y Messi, pero en la segunda el Atlético recuperó su espíritu tras una charla del técnico argentino y pasó por encima del equipo azulgrana, mereciendo algo más que el gol de Griezmann. Los jugadores del equipo rojiblanco ya saben que deben competir en el Camp Nou como en ese segunda parte, mordiendo desde el primer segundo, presionando muy arriba, con intensidad y poder de intimidación.

Neymar y Gabi, ausentes

Lógicamente, Luis Enrique está avisado y tiene un plan para recuperar el control perdido en esa segunda parte del Calderón. Y esa estrategia pasa por el regreso de Sergio Busquets y Andrés Iniesta, que ya se están entrenando con el grupo desde el viernes tras superar sus respectivas lesiones. Incluso pudieron reaparecer el sábado en Liga ante el Athletic, pero fueron reservados de forma evidente para este martes aunque en la previa copera Luis Enrique no avanzó si entrarían en la convocatoria. Son imprescindibles para sacar el balón jugado con con claridad, romper líneas de presión y conectar con Messi y Luis Suárez. También podrá jugar Piqué, cambiado por precaución en el descanso ante el Athletic.

La gran baja azulgrana es Neymar, sancionado por acumulación de amarillas, al igual que Gabi en el Atlético. Los dos son vitales para sus equipos por distintos motivos: el desequilibrio del brasileño, muy implicado además en el trabajo defensivo, y la capacidad organizativa de la presión por parte de Gabi. Otro problema son los apercibidos, nada más y nada menos que Messi en el Barça, junto a Umtiti y Alba. Por parte colchonera, los que se perderían la final en caso de tarjeta son Saúl y Lucas Hernández. Luis Enrique podría suplir a Neymar con Arda Turan, ex rojiblanco que está rindiendo más arriba, con récord personal de goles, que en la media.

Veinte años de un duelo histórico

«Sería ridículo pensar que ya estamos en la final. Nuestros jugadores son los primeros que saben que el Atlético nos pondrá en dificultades. Aunque otro equipo especularía con el resultado de la ida, nosotros saldremos a ganar», afirmó el técnico culé este lunes, a punto de cumplirse 20 años de una remontada ante el Atlético en la que él participó. Ganaban 0-3 al descanso y el serbio Milinko Pantic marcó cuatro goles, pero el Barça se impuso 5-4. En el Manzanares, la ida de cuartos acabó con empate a dos.

El Atlético, aspirante a su vigésima final de Copa, tiene por delante una gesta. Aunque Simeone no sabe lo que es vencer en sus nueve visitas al Camp Nou, su competitividad y orgullo no ofrecen dudas. «Nos enfrentamos ante quizá el mejor equipo del mundo pero sólo me iré satisfecho si pasamos a la final. Me pueden preguntar mil cosas, pero lo único real es lo que ocurra en el campo», explicó el técnico argentino, quien además de perder «el corazón» del capitán Gabi, sancionado, no podrá contar con los lesionados Oblak, Tiago y Augusto Fernández.

El uruguayo Giménez se ha recuperado de un problema muscular pero aún no está a punto y Lucas ha sido condenado a siete meses de cárcel por un delito de violencia de género en el que también fue condenada su novia. El ghanés Thomas Partey, recién llegado de la Copa de África, podría ser la gran novedad.

Alineaciones probables

Barça: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Arda Turan.

Atlético: Moyá, Juanfran, Savic, Godín, Filipe, Carrasco, Saúl, Koke, Gaitán, Griezmann y Torres.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño)

Hora: 21:00 h. Camp Nou.

TV: GOL.