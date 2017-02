Luis Suárez y Sergi Roberto se perderán la final de la Copa del Rey, para la que el Barcelona ha logrado el billete tras apear al Atlético de Madrid en las semifinales. El delantero uruguayo recibió la segunda amarilla en el minuto 89 tras propinar un manotazo a Koke. Previamente, el atacante había recibido una primera cartulina por una entrada sobre Juanfran.

Luis Suárez expresó su disconformidad con el árbitro al término del encuentro. "Me río, porque parece que era lo que quería", dijo sobre el árbitro, Jesús Gil Manzano. Manifestó su deseo de que el Barça recurra la segunda cartulina, pero no se mostró muy esperanzado de que la acción pueda prosperar. "Esperemos a ver qué puede pasar, pero acá ya se sabe cómo va", se lamentó. Se quejó de que la primera amarilla fue “por la primera falta” que hizo en todo el partido y subrayó que el árbitro no le dio ninguna explicación, “como en todos los partidos”.

También por doble amarilla tendrá que seguir la final el lateral de Barça. Sergi Roberto recibió una cartulina por juego peligroso en el minuto 18 de la primera parte. En el minuto 56, el internacional realizó una dura entrada sobre Filipe Luis que no perdonó Jesús Gil Manzano. Es la primera expulsión de su carrera.

Antes del partido, el conjunto entrenado por Luis Enrique tenía tres jugadores apercibidos que también se hubieran perdido la final en caso de ver una tarjeta amarilla: Messi, Umtiti y Jordi Alba. Especialmente delicada hubiese sido la situación si hubiese visto la cartulina el argentino, dado su papel capital en el juego ofensivo del equipo azulgrana. Ninguno de ellos fue amonestado

Por parte del Atlético, estaban apercibidos Saúl, que salió de inicio en el mediocampo, y Lucas Hernández, que saltó al césped en el minuto 48 reemplazando a un Diego Godín que se marchó con molestias. El árbitro expulsó por doble amarilla Yannick Carrasco en el minuto 68 por una dura entrada sobre Arda Turan, por lo que de haber logrado el pase el Atlético también se hubiese perdido la final el belga