Vuelta Diego Costa, único aliciente ante el Lleida El delantero hispano-brasileño, que se perderá el duelo liguero ante el Eibar, «tendrá minutos» en la Copa a pesar del 0-4 de la ida JAVIER VARELA Madrid Martes, 9 enero 2018, 02:11

El partido de vuelta de la Copa del Rey entre el Atlético y el Lleida pasaría de puntillas salvo por el aliciente de volver a ver a Diego Costa en el Metropolitano. El delantero hispano-brasileño tendrá minutos ante el conjunto catalán a pesar del 0-4 del choque de ida por ‘culpa’ de la expulsión que sufrió ante el Getafe en Liga tras celebrar el gol con la grada y que le impedirá jugar ante el Eibar el próximo sábado. Diego Simeone quiere que Costa acumule minutos y ante el Lleida puede ser un momento perfecto teniendo en cuenta que no podrá ponerse la rojiblanca en la siguiente cita liguera. «El club actuará en consecuencia a lo que vea oportuno», señaló Simeone sobre el posible recurso sobre la expulsión del delantero -la tercera en 137 partidos con el Atlético- antes de confirmar que «contra el Eibar teóricamente no va a estar así que mañana tendrá minutos».

La presencia de Diego Costa, además de una alegría para los aficionados que acudan al partido copero será una nueva oportunidad de ver si mantiene su olfato goleador. En un Atlético que ha tenido problemas en este curso para anotar, el delantero de Lagarto lleva dos goles -ante el Lleida en su debut y el citado ante el Getafe que terminó costándole la segunda amarilla- en sólo 94 minutos. Además, si marca Costa es sinónimo de victoria para su equipo, ya que de los últimos 53 partidos que ha marcado un gol, el Atlético ha ganado 50. Un motivo suficiente para ver si el delantero será capaz de seguir con la racha ante el equipo catalán de Segunda B.

El otro aliciente para no perderse el partido de vuelta de octavos de final en el Metropolitano será el estreno ante su afición de Vitolo. El canario, que tuvo minutos en la ida, no pudo debutar en su nuevo estadio ante el Getafe, pero sí lo hará ante el Lleida como confirmó Simeone: «Vitolo llegó hace poco y está claro que se tiene que habituar a las necesidades que tiene el equipo para que su jerarquía y talento nos beneficie. Él está con muy buena predisposición, con mucho entusiasmo y mucha energía, así que mañana empezará el partido». Junto al canario estarán los menos habituales o los que ahora necesitan minutos, algo a lo que le da mucha importancia el técnico argentino porque «a nivel de competencia hay que tener competiciones. Así que jugar ante el Lleida sirve para estar en forma y para el día de mañana tener alternativas diferentes. Los jugadores tendrán que demostrar que están preparados para cualquier momento», señaló a modo de desafío para los que cuentan con menos presencia en el once habitual.

Por su parte, el Lleida llega a Madrid con el objetivo de disfrutar del encuentro que supone el final de la experiencia copera e intentar, al menos, competir para ganar el choque. Así lo reconoció su técnico Gerard Albadalejo, que desveló que su equipo no viajará «de turismo» porque «vamos con toda la ambición del mundo. Lo de menos es el resultado. Son 90 minutos de un partido y vamos con la intención de ganar». Eso sí, el técnico del Lleida, que estará arropado por cerca de 400 aficionados, confesó que «para poder superar la eliminatoria tendríamos que hacer un partido de 15 sobre 10 y el Atlético de menos 2 sobre 10».

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Moyá, Juanfran, Savic, Lucas, Sergi, Gabi, Augusto, Vitolo, Carrasco, Fernando Torres y Diego Costa.

Lleida Esportiu: D. Rivas, Aitor Núñez, Eneko, Satrústegui, Andriu, Valiente, Molina, Moustapha, Fernando Pumar, Bojan y Jordi Martínez.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

Estadio: Wanda Metropolitano

Hora: 19:30 horas

TV: BeInSport