Semifinales | Vuelta Piqué no se pierde un Valencia-Barça de vértigo El central, pese a sus molestias, entra en la lista de Valverde porque hay una plaza en la final de Copa en juego P. RÍOS Jueves, 8 febrero 2018, 08:26

Barça y Valencia se juegan este jueves en Mestalla una plaza en la final de la Copa del Rey. El equipo azulgrana, rey de Copas con 29 títulos, campeón de las últimas tres ediciones y finalista de las últimas cuatro, llega con un gol de ventaja gracias al 1-0 marcado por Luis Suárez hace siete días en la ida disputada en el Camp Nou. La escuadra levantina, que no gana el trofeo desde su última final en la temporada 2007-08, ha centrado todas sus energías en este encuentro ante una afición que llenará el estadio.

Gerard Piqué, que acabó el derbi del pasado domingo ante el Espanyol con una elongación del ligamento lateral externo de la rodilla derecha tras una dura entrada de Gerard Moreno en Cornellà-El Prat, sería baja en condiciones normales, pero todo indica que podria jugar infiltrado al lado de Umtiti, con Vermaelen lesionado y Mascherano ya en China. Participó en el último entrenamiento y Ernesto Valverde le convocó. Ya apuntó que «es verdad que Piqué terminó el partido con molestias. Con alguna molestia. Pero pensamos que no estaba absolutamente descartado. Le haremos una prueba hoy para ver si puede jugar o no. Ya veremos». Si fuera baja, parece más probable que Sergio Busquets retrase su posición a que debute el colombiano Yerry Mina. Lo insinuó el entrenador azulgrana: «Yerry Mina viene regularmente convocado. Y si está convocado, puede jugar. Pero siempre depende del entrenador. Ya veremos si lo hace esta vez. No le conozco en nuestra competición. Le he visto en otras ligas, en vídeos y en entrenamientos... Se le ve despierto para aprender y le ayudaremos en lo que sea. Esperemos que sea importante para nosotros».

El Valencia recupera al extremo portugués Gonzalo Guedes y al central argentino Ezequiel Garay, los dos lesionados en la ida, al igual que a Kondogbia, que ya reapareció en Liga. Sigue de baja el central Murillo. Marcelino García Toral desconfía de las molestias de Piqué: «Si tienen que jugar al escondite con nosotros es que nos respetan más todavía». Y garantizó pasión en su equipo: «Estamos convencidos e ilusionados, con ambición. Tenemos que intentar no pecar de exceso. No caer en una sobreactivación y que lo emocional no pueda afectar a la inteligencia. A los jugadores se les ve en la cara que están convencidos. Emocionalmente será muy intenso. Pero tenemos que jugar con el corazón y la cabeza. Hay que ser inteligentes. Si no defendemos extraordinariamente bien no pasaremos la eliminatoria. Habrá fases del partido don de el rival nos someterá. Debemos ser inteligentes y le pido a Mestalla que nos ayude a defender. No tenemos equipo para dominar al Barça durante 90 minutos. Tenemos que llegar al final con opciones de pasar».

Respuestas emocionales

Valverde también contestó desde el plano emocional: «Te garantizo que ellos no tienen más ganas que nosotros, los dos quemaremos las naves para llegar a la final». Y avisó que «teniendo en cuenta el potencial ofensivo del Valencia, siendo un equipo que genera bastantes ocasiones, considero que sí será necesario marcar».

Varios jugadores actuarán condicionados por el riesgo de sanción para la final. Jordi Alba y Luis Suárez, en el Barça, y Guedes, Kondogbia, Mina y Vezo , en el Valencia. Luis Suárez y Sergi Roberto, que lesionó a Andreas Pereira por un entrada a destiempo en la ida, serán mirados con lupa en Mestalla. «Todos nos conocemos y debemos saber cómo juega el rival. No podemos distraernos en el adversario, apartándonos de lo futbolístico. No debemos caer en provocaciones», apuntó Marcelino, también con réplica de Valverde: «La jugada de Sergi Roberto fue fortuita, como lo fue la jugada en la que el portero del Valencia rompió los dientes a Godín».

Alineaciones probables

Valencia: Jaume, Montoya, Vezo, Gabriel, Gayá, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Coquelin, Zaza y Rodrigo.

Barça: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Paulinho, Busquets, Iniesta, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité Navarro).

Estadio: Mestalla.

Hora: 21:30.

TV: Tele5 y Gol.