Octavos | Ida Zidane: «Tuvimos dificultades pero lo que cuenta es el resultado final» Zidane. / EFE El técnico del Real Madrid se muestra satisfecho con el rendimiento del equipo pero reconoce que sufrieron «jugando contra diez» COLPISA Viernes, 5 enero 2018, 00:00

Zinedine Zidane se fue satisfecho con la victoria del Real Madrid ante el Numancia en Los Pajaritos (0-3), aunque reconoció que su equipo pasó por dificultades en el primer partido del año para el cuadro blanco. «Bien. Muy contento porque al final conseguimos un resultado bueno, en un campo difícil y contra un rival que está jugando bien en su categoría. Nos lo pusieron complicado», señaló el técnico francés.

El galo volvió a dejar claro en rueda de prensa que está feliz con la plantilla que tiene y que no quiere bajas. «Estoy contento de mis jugadores. Al final, son jugadores que no tienen minutos y lo han hecho muy bien hasta el final. Además, es un equipo que no baja los brazos. Tres goles, portería a cero ... contento por mis jugadores. Al final, haciendo un partido serio, se consiguen cosas buenas», dijo.

El Real Madrid pasó por dificultades ante el Numancia, que incluso estuvo cerca del empate. «Pasamos algunos minutos contra diez donde ellos jugaron mejor con los cambios que han tenido. Es parte de un partido. Tuvimos dificultades en la segunda parte pero, al final, el resultado final es el que cuenta», destacó.

Zidane se congratuló también por la actuación de Gareth Bale, que disputó una hora ante el Numancia y marcó el primero de su equipo desde el punto de penalti. «Al final, jugó una hora y muy contento. Físicamente va bien. Vamos a seguir en esta línea», señaló.

Volvió a defender el preparador galo a sus delanteros y tuvo palabras para Borja Mayoral, que ejerció de ariete ante el Numancia. «Está como uno más aquí. Es un jugador importante de la plantilla. Cada vez que necesite de Borja, va a jugar. Hay muchos jugadores que no tienen muchos minutos, paciencia y a trabajar. Cada vez que haya oportunidad, más allá del gol, es uno que participa y pelea, es importante para nosotros», dijo.

Zidane comentó además que no sabe «nada» sobre la posible llegada de Kepa Arrizabalaga al cuadro blanco este mes de enero.

Nacho: «Estamos contentos por dejar la portería a cero»

Nacho Fernández analizó también algunas polémicas que se produjeron durante el partido: «La eliminatoria está muy encarrilada. Estamos contentos por dejar la portería a cero. Hemos metido de penalti pero bueno, resultado bueno».

El central se refirió también a la ocasión más clara de los locales, que pudo suponer el empate. «Ellos es verdad que han tenido ese larguero. Han tenido alguna opción que han creado peligro, pero el equipo ha estado compacto», concluyó.