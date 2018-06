Fútbol | Ascenso a 2ª B El Escobedo libra su primera final Dani, del Escobedo, controla el balón durante un partido. / Sane Los de Camargo se enfrentan hoy a las 18.00 horas al Villarrobledo en el Eusebio Arce en busca de encarrilar la eliminatoria MARTA CEBALLOS Camargo Sábado, 2 junio 2018, 07:48

Cuando Robinson Crusoe fue a parar a la isla desierta tallaba en un palo los días de soledad que habían pasado desde su naufragio. El Escobedo, el único superviviente de los clubes cántabros-Gimnástica aparte- que se colaron en los puestos de play off, tacha los partidos que supera en esta fase de ascenso y cuenta los días que faltan para ser equipo de Segunda División B. Porque en el Eusebio Arce todos sueñan lo mismo: convertir el centenario del club en un hito histórico y ponerle un broche de oro con el ascenso a la categoría de bronce del fútbol nacional.

Para alcanzar el sueño al Escobedo le restan dos eliminatorias. La primera de ellas comienza hoy a las 18.00 horas en el Eusebio Arce ante el Villarobledo. No era esa ni la fecha ni la hora inicial programada para disputar el encuentro. El choque estaba previsto para mañana domingo, pero los camargueses, que han jugado prácticamente durante toda la temporada los sábados, decidieron permutar el día, no sin antes preguntar a su rival si también estaba de acuerdo en adelantar la fecha del encuentro. Hubo consenso entre ambos equipos y por eso el duelo tendrá lugar esta tarde.

Escobedo-Villarobledo Escobedo Rafa, Adrián, Berto, Nando, Mario, Izan, Dani, Pepín, Héctor, Víctor, Tirado. Villarobledo Fran, Pablo, José Carlos, Perona, Dani, Montero, Piojo, Minaya, Juanma, Alberto, Aitor. Árbitro gor Guijarro Mercado (Colegio vasco) Lugar y hora Esusebio Arce, hoy a las 18.00 horas.

Tanto Escobedo como Villarrobledo se juegan llegar al partido de vuelta con grandes opciones para mantenerse en la fase de ascenso. Será la primera batalla de esta segunda eliminatoria. Batalla para la que por el momento Pablo Casar cuenta con todos sus jugadores. Incluido Richi, que se perdió el partido de vuelta frente a La Nucía, pero que el miércoles ya entrenó con normalidad con el resto del grupo.

La temporada ha sido dura para los de Camargo y el cansancio pesa en las piernas de los futbolistas del Escobedo, pero esta tarde harán caso omiso a la fatiga acumulada y a buen seguro saltarán al terreno de juego con la vista puesta en conseguir un resultado de garantías que deje amarrado el partido de vuelta. Algo que la plantilla busca conseguir con el aliento de su afición. Por eso, en el seno del equipo esperan que el campo experimente un lleno total, como ya ocurriera el pasado domingo, cuando los seguidores del Escobedo, abarrotaron el Eusebio Arce y llevaron a su equipo en volandas hacia la victoria.

Que la afición se puede convertir en el jugador número doce no es ningún secreto, por eso los jugadores del Villarrobledo tampoco estarán solos. Se prevé que desde Albacete viaje hasta Camargo un autobús cargado de aficionados del equipo visitante.

El Villarrobledo no será un rival fácil de batir. Los de Albacete pasaron la primera eliminatoria ante el Lanzarote con cierta solvencia y además el equipo está compuesto por una plantilla de jugadores cuya única dedicación es el fútbol. Pero eso no asusta al Escobedo. Si hay algo de lo que pueden alardear los de Pablo Casar es de haber dejado por el camino a equipos que, a priori, eran bastante superiores a los de Camargo. Por eso, los blanquinegros no están dispuestos a dejar de soñar con el ascenso. De conseguirlo, Cantabria contaría con tres equipos en Segunda B: Racing, Gimnástica y Escobedo.