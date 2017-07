Fútbol «La frase sacada de contexto es asquerosa», se defiende Peláez Celedonio El presidente de la Federación Cántabra fue grabado en un conversación telefónica con el de la Española, ahora en prisión, Ángel María Villar, donde le dice: «Ahí tienes 5,2 millones de euros para lo que se te ponga de los huevos» DM Viernes, 21 julio 2017, 18:28

José Ángel Peláez, ha dicho que la conversación con Ángel María Villar que recoge el auto que decreta la prisión provisional del presidente de la Federación Española está «sacada de contexto».

«Para lo que se te ponga de los huevos», le llegó a decir Peláez sobre esos fondos explicándole que eran ajenos a la regulación y que la fiscalización de ese dinero no pasaba por la Asamblea General de la Federación, sin que tuviera que informar de su destino. Era dinero para uso discrecional, le dijo.

Además Peláez asegura que él no está siendo investigado por ningún juez en referencia a la afirmación que se recoge en el auto de prisión de Ángel María Villar, que ha ingresado en la cárcel de Soto del Real por haber tejido una red de clientelismo que permitió el desvío de millones de fondos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

«Yo no estoy investigado ni imputado, ni tampoco la Federación cántabra»

En ese auto judicial de prisión aparece la conversación, pinchada el pasado 19 de junio, en el que Villar y Peláez hablan de los presupuestos de la RFEF y el Presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, que forma parte de una comisión decisoria dentro de la federación, le informa de que había dejado fuera de reparto 5,2 millones para usos potestativos y a criterio personal de Villar como presidente del ente federativo.

Peláez ha dicho que esas afirmaciones están «sacadas de contexto» y que son un extracto de una conversación más larga, en la que estaba explicando a Villar qué partes de unos fondos de la federación tienen carácter finalista y qué parte son de libre disposición.

El presidente de la Federación cántabra ha añadido que, al hablar de forma coloquial y no con un tono formal sobre estos fondos con Villar, por su amistad y porque en ningún momento se le pasó por la cabeza que estuvieran grabando la conversación, pronunció esa frase de «para lo que se te ponga de los huevos» que ha trascendido y que se plasma en el auto. «La frase sacada de contexto es una frase asquerosa», ha reconocido Peláez, que sin embargo aclara que con esas palabras no quería decir para nada que Villar «podía irse a Brasil con el dinero», sino que podía destinarlo a varios fines.

Una frase sacada de contexto

El presidente de la Federación cántabra ha explicado que la conversación con Villar se refiere a dinero de libre disposición, cuyo destino no especifica el real decreto que regula la venta de derechos de medios audiovisuales. Peláez no teme acabar siendo investigado en la causa abierta en la Audiencia Nacional, porque afirma que no ha cometido ninguna irregularidad. «Ser investigado te da la oportunidad de defenderte mejor», ha aseverado.

«Ser investigado te da la oportunidad de defenderte mejor»

Pero se ha quejado de haber suscitado la atención de los medios por esta frase que dijo a Villar cuando, según asegura, lleva «cinco años luchando contra la corrupción» en Cantabria, desde que accedió a la Presidencia de la Federación en esta comunidad. Y ha recordado que ya en febrero de 2013 presentó denuncias ante la Fiscalía para denunciar irregularidades en la gestión de sus antecesores.

Sobre Ángel María Villar, sostiene que «tiene que dar muchas explicaciones«. «Yo era de los que ponía la mano en el fuego por él, pero tras ver lo que he visto en el auto me tiene que dar una explicación. He visto en el auto cosas que no me han gustado nada», ha resaltado.