Fútbol Guardiola: «Lo que ha hecho el Madrid es para quitarse el sombrero» Guardiola, durante el acto de la Fundación Johan Cruyff / EFE El técnico catalán ha felicitado a Zidane por su trabajo y ha calificado la temporada del Barça como «brutal» JACOBO CASTRO Madrid Miércoles, 30 mayo 2018, 16:55

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha aprovechado un acto de la Fundación Johan Cruyff, la mañana de este miércoles, para hacer un balance de la temporada fútbolística a nivel de clubes, que terminó el pasado sábado con la final de la Champions. El técnico catalán ha querido felicitar al Real Madrid por su decimotercera Copa de Europa, y ha destacado el meritorio trabajo de Zinedine Zidane.

«Cuando uno consigue tres Champions seguidas, cuatro en cinco años, es que son un equipo espectacular. Hay que felicitar a Zidane porque ha hecho un trabajo increíble. Intentaremos que no ganen la cuarta», ha reconocido. Además ha respondido con un rotundo «no» cuando le han cuestionado si el madridista Isco jugará el próximo año en el Manchester City.

Guardiola también ha tenido palabras para el Barcelona, cuya temporada ha calificado de «brutal», ya que considera que la liga es el torneo «más difícil, más valioso y el que te proporciona felicidad durante once meses». Además, se ha pronunciado sobre la polémica protagonizada por Carles Puyol, que el pasado sábado insinuaba en Twitter que el Barcelona debía relegar la Copa del Rey a un segundo plano para centrarse en la Champions. «Él sabe, porque así me lo transmitió cuando era capitán, que no hay amistoso en el Barça ni competición a escoger. Cada partido se gana».

Por otro lado, el técnico del City ha quitado hierro a la marcha de Iniesta del Barcelona, dejando claro que los culés no perderan su estilo de juego por la marcha del manchego. «Si el club sigue sabiendo qué quiere hacer y cómo, tiene todas las armas. El fútbol no se acaba con dos, tres o cuatro personas» ha afirmado. Pese a esto, en unas declaraciones previas a Catalunya Radio ha reconocido que no se volverá a ver a un Barça «jugando una final de Champions con ocho canteranos».

Por último, Guardiola se ha referido a su polémica con el lazo amarillo. «Aquí en España también hubiese llevado el lazo amarillo, la gente lo lleva contra el SIDA, discriminación de género... es una reivindicación no política» ha sentenciado.