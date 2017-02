Chicharito recupera la sonrisa en 2017

Javier 'Chicharito' Hernández deja huella allá por donde pasa. En Manchester la afición le adoraba y sus compañeros del United le recuerdan como el cicerone ideal a todos los hispanoparlantes que llegaron al club después que él (Valencia, David De Gea, Juan Mata o Ander Herrera). En el Real Madrid tuvo pocos minutos pero es aún muy querido en el vestuario por su sencillez y amabilidad. Se marchó a Alemania en 2015 y volvió a disfrutar. Jugando muchos minutos y sobre todo marcando: 38 tantos que le han hecho ser, seguramente, el jugador más querido por la hinchada.

Pero a finales de 2016 su estrella pareció mancharse. Estuvo casi cuatro meses sin marcar (18 encuentros) ni con su club ni con su selección. Algunos lo achacaron a que tuvo un problema personal con su pareja, la periodista española Lucía Villalón. «Chicharito tuvo un par de cosas aparte del fútbol que le preocupaban. Su estado de forma nos ayuda a todos, es un jugador importantísimo para nosotros», dijo su entrenador Roger Schmidt al ser preguntado por el cambio en el estado de forma del ex del Real Madrid y Manchester United y su sequía goleadora.

'Chicha' no se vino abajo y siguió como siempre porfiando en busca del gol. Lo encontró en 2017 y ya lleva cinco tantos en sus tres últimos duelos, lo que ha ayudado a que su equipo obtuviese dos victorias consecutivas como en Augsburgo, donde hizo su doblete consecutivo tras el anotado ante el Frankfurt. Aunque debido a esa sequía no está siendo su mejor año, ya acumula 12 goles esta campaña. «Imagino una ronda muy complicada e igualada, como la que se vivió hace dos años cuando yo no estaba. Le vamos a poner todo y si trabajamos como sabemos podemos complicar al Atlético y cualquier equipo del mundo», explicó.

Chicharito ya sabe lo que es ser decisivo para eliminar al Atlético de la Champions. Pasó en los cuartos de final de la 14-15, cuando militaba en las filas del Real Madrid. Tras el 0-0 de la ida en el Vicente Calderón, Chicharito aprovechó la oportunidad como titular que le dio Ancelotti. En el minuto 88. marcó a pase de James Rodríguez para sellar el pase blanco a semifinales, donde su equipo después no pudo superar a la Juventus. «Fue uno de los mejores momentos que tuve en Madrid, pero eso fue otra historia con otro equipo y quizá uno de mis mejores momentos en mi etapa en el Real Madrid. Llegó después de trabajo y paciencia, que es lo que siempre hay que poner», recuerda sin perder su eterna sonrisa.