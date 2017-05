Sergio Ramos: «Al Calderón vamos a ir a ganar»

Sergio Ramos, siempre voz autorizada para analizar los partidos del Real Madrid, compareció en zona mixta para hacer lo propio con la goleada al Atlético. «Dejar la portería a cero era uno de los objetivos. Ha sido un partido bueno de todo el equipo, y los cambios nos han ayudado a mantener la rapidez y la velocidad necesaria para robar en campo contraria», comentó.

Sin embargo, y pese al 3-0, no cree que esté todo hecho. «No hay que sacar pecho, todo lo contrario. En el fútbol se puede dar al vuelta a resultados que parecen imposibles. Al Calderón vamos a ir a ganar», confesó el capitán del Real Madrid, que en cualquier caso aseguró que su equipo «fue superior y el resultado fue bastante justo».

Para lograr la victoria, el hecho de ser un rival frecuente benefició al Madrid: «Les conocemos a la perfección y eso ayuda, hemos preparado muy bien el partido».

Respecto a Cristiano, Ramos quisó alabar su papel goleador: «Tenerle es una ventaja, cuando está en contacto con el gol el Madrid se beneficia, pero más allá de eso, mantener la puerta a cero era importante».

«Fuimos mejores»

Karim Benzema se mostró satisfecho tras el triunfo de Real Madrid sobre el Atlético en Champions. «Hemos demostrado que somos mejores, la idea era marcar y no encajar en casa. Hacer tres goles es muy importante», aseguró

El delantero del Real Madrid habló sobre la importancia de centrarse en el próximo objetivo de Liga. «Estamos muy contentos pero a partir de mañana vamos a por la Liga también. Los partidos que quedan son finales», añadió.

«No hay palabras para Cristiano»

Marco Asensio entró al partido en la segunda parte, pero contribuyó a cerrar la goleada al Atlético. El joven mediapunta alabó la actuación de su equipo tras los 90 minutos: «Hemos hecho un gran partido, muy completo de inicio a fin. El resultado refleja lo que se ha visto en el campo».

Respecto a las claves de la victoria, Asensio fue claro: «Sabíamos que era muy importante no encajar en casa, estamos muy contentos de cómo ha ido el partido. Querer más y más es algo que nos caracteriza».

El mallorquín de origen holandés no quiso hablar de clasificación sellada: «Queda la vuelta, y aunque sabemos que es un buen resultado, hay que afrontar la vuelta con seriedad».

«Hay pocas palabras con Cristiano, siempre se supera a sí mismo y a todas las expectativas», comentó sobre su compañero.

«La portería a cero era nuestro objetivo»

Keylor Navas no tuvo mucho trabajo ante el Atlético, pero el que tuvo lo solventó a la perfección. Especialmente un mano a mano con Gameiro, con 1-0. «Uno siempre tiene que estar atento, en esa jugada pude ayudar al equipo. Al final, todos pudimos aportar nuestro granito de arena. Dejar la portería a cero era nuestro objetivo al inicio del partido», confesó el meta.

«Hicimos un muy buen partido. El equipo trabajó muy bien en todos los sentidos. Hay que estar contentos, pero ser conscientes de que aún no hemos conseguido nuestro objetivo», reflexionó sobre el partido de vuelta.

Respecto a Cristiano, Keylor Navas sólo tuvo palabras de elogio: «Es un privilegio estar con el mejor del mundo. En los partidos importantes siempre está ahí, para nosotros es un ejemplo».

«Lo de Carvajal no tiene buena pinta»

Nacho valoró la victoria del Real Madrid e hizo hincapié en el trabajo defensivo de su equipo, clave en el resultado final: «Era un partido muy complicado, y el resultado es magnífico. Hemos hecho un grandísimo partido, de los mejores de la temporada. Hemos demostrado un gran nivel defensivo, y gol siempre tenemos».

Respecto a su suplencia en favor de Varane, el defensa le restó importancia: «Todos queremos jugar todos los partidos. Por supuesto que quería ser titular, pero he entrado en el descanso y me voy muy contento. Me da igual jugar de central que de lateral».

En cuanto a la lesión de Carvajal, el pronóstico no es muy alentador: «No tiene buena pinta, pero hasta el jueves no sabremos nada».