Fase de grupos | Jornada 4 Cristiano Ronaldo: «No pasa nada; es una mala racha» Cristiano Ronaldo lamenta una oportunidad. / EFE «Yo estoy muy bien y no quiero renovar mi contrato», asegura el crack portugués COLPISA Jueves, 2 noviembre 2017, 00:01

Cristiano Ronaldo no quiso dar demasiada importancia a las dos derrotas consecutivas sufridas ante el Girona y el Tottenham y prefirió mostrar una actitud positiva. El delantero portugués se mostró "convencido" de que el Real Madrid reaccionará y que dará la vuelta a la situación y pidió "tranquilidad" a los aficionados.

"Esto es el fútbol, pero yo veo al equipo tranquilo. Esto es malo porque estamos acostumbrados a ganar, pero es una racha y hay que seguir. Es fútbol también. Antes entraban. Es una mala racha que queremos cambiar y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Tenemos mucho tiempo todavía para mejorar", insistió el delantero portugués, que quiso recordar los goles marcados por el Girona y el Tottenham "en fuera de juego". "El primer gol del Tottenham fue en 'off side', y el segundo del Girona también", lamentó.

"No ha pasado nada con las dos derrotas. Son malas rachas. No se puede estar siempre bien, pero hay que estar tranquilos. No veo al equipo tan mal. Hay que estar confiantes. Yo veo que el equipo está confiante. El equipo está en mal momento, pero las cosas cambian", reiteró quien considera que "no faltó luchar ni en Girona ni aquí "en Wembley". "Hay que ser positivo", dijo, antes de que le preguntase en beIN Sports cómo se encontraba y si deseaba renovar su contrato y quería cobrar más dinero. "Yo estoy bien. No quiero renovar. Estoy muy bien. Tengo cuatro años más de contrato y no sé lo que va a pasar, pero de verdad que no quiero renovar", afirmó, después de que recientemente comentase que habría que hablar con el presidente para una posible mejora de compromiso.