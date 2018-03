Octavos | Vuelta El Sevilla quiere soñar en Mánchester Vincenzo Montella, técnico del Sevilla. / Cristina Quicler (Afp) Los hispalenses se juegan una de sus últimas bazas esta temporada tras la derrota en Liga contra el Valencia y la pérdida de casi todas las opciones de disputar Liga de Campeones la próxima campaña LUIS F. GAGO Martes, 13 marzo 2018, 00:09

Día grande el de este martes para el sevillismo. «Esperamos al Sevilla de las grandes citas, un grande de Europa en los últimos años», avisa el presidente del club hispalense, José Castro. Se enfrenta el Sevilla al Manchester United en uno de los encuentros de los octavos de final más igualados de todas las eliminatorias disputadas hasta la fecha. Mourinho tiene ante sí una prueba de fuego para no fallar en su temporada en el United y así empezar a diluir las críticas, algunas muy duras desde los periodistas de la ciudad inglesa, por su mal juego y pobre bagaje como técnico local en Old Trafford.

Por su parte, los sevillanos aspiran a una de las últimas motivaciones que le quedan en la presenta campaña antes de poner rumbo hacia las vacaciones estivales: superar los octavos de la Liga de Campeones en los que se ha estrellado hasta tres veces desde 2008, la última la pasada temporada. Un choque en el viejo Mánchester y la final de Copa del Rey ante el Barcelona, únicos acicates para una plantilla devaluada y desnortada en el campeonato nacional tras caer en casa la última jornada contra el Valencia, desechando así toda oportunidad para alcanzar plaza en la Liga de Campeones del curso que viene.

Se presenta el Sevilla en el 'Teatro de los sueños' de Mánchester con la ilusión intacta tras el empate a cero cosechado en el Pizjuán. «La plantilla está ilusionada y metida en la necesidad de seguir haciendo historia. Hay que hacerlo en Old Trafford ante un equipo importante, pero el Sevilla no lo es menos y por qué no, traernos la eliminatoria para Sevilla», añadió Castro.

En la ida, los sevillistas demostraron que son capaces de plantar cara en los octavos de la final de la Champions a uno de los equipos más poderosos, por historia y presupuesto, del campeonato. De no haber sido por David de Gea, los ingleses tendrían que afrontar la vuelta con la necesidad de la remontada, empero la buena actuación del guardameta español y la inoperancia atacante de los andaluces desembocaron con el duelo en tablas. Ahora los hispalenses se presentan sabedores que un tanto les daría un pie y medio en la siguiente ronda. Unos cuartos de final en la máxima competición continental que sólo alcanzaron una vez, durante la extinta Copa de Europa hace más de 60 años.

Por ese motivo, Montella aterriza en tierras británicas con una lista de jugadores con clara referencia ofensiva. Aunque de la teoría a la práctica hay siempre matices importantes. Para el italiano lo importante es llegar con posibilidades y vivos al tramo final del duelo. «Son 90 minutos. o incluso más», recalcó durante toda la semana el preparador transalpino. La fragilidad defensiva expuesta por el Sevilla esta campaña, unida a su escasa maldad en el ataque siendo de los equipos de la Liga que peor diferencia de goles, hace pensar que la táctica italiana en versión sevillana será de aguantar el resultado e intentar marcar en algún contragolpe o jugada aislada. También sabe el técnico que sus hombres están exprimidos al máximo porque solo juega con 12 jugadores a los que intentar ir alternando sin apenas descanso. Por ello necesita también que el aspecto físico no sea un factor determinante. No quiere sorpresas desagradables.

Pondrá en liza el Sevilla, que nunca ha ganado en sus seis partidos oficiales disputados en Inglaterra (tres derrotas, tres empates), un once de gala, a excepción de Jesús Navas, que sigue recuperándose de su lesión. Será el lateral derecho el principal quebradero de cabeza para Montella. «No pueden jugar ni Navas, ni Layún ni Corchia, así que algo tendré que imaginar», espetó el técnico ante las bajas que acumula en ese puesto. Un agujero que podría marcar las diferencias sobre todo ante el Manchester de un renacido Marcus Rashford que parece contar cada vez más en el esquema del Mourinho. «Marcus tiene 20 años y estoy encantado con él. Juega él todos los partidos desde el inicio. No, por supuesto que no, pero es un jugador en el que confiamos y estamos contentos con él», explicó el técnico luso.

Mourinho anunció que Martial está recuperado pero no confirmó que Paul Pogba vaya a jugar, pese a que entrenó con el grupo minutos después de que la prensa se hubiese ido, y también que el capitán Michael Carrick está viviendo su última campaña como profesional. En principio Matic actuará junto al joven Scott McTominay, quien ha sido convocado por primera vez para la selección absoluta escocesa. «Está jugando bien, quiere mejorar y puede ser útil para el equipo. Es humilde por naturaleza y eso está haciendo que sea un buen jugador para nosotros».

El Manchester United, uno de los club más potentes económicamente y con mayor número de seguidores, tiene un fortín en Old Trafford ya que de los 20 encuentros que han jugado los 'diablos rojos' en su feudo esta temporada, han ganado 17, empatado dos y perdido uno (1-2 contra el City). «Los partidos ante Sevilla y Brighton (rival en cuartos de la Copa de Inglaterra) son a vida o muerte. Es un partido complicadísimo y vamos a intentar demostrar que somos mejores que lo que se vio en la ida», reconoció el ex técnico del Real Madrid que no quiso hablar de posible fracaso aunque siendo segundo en la liga inglesa a 13 puntos del líder, su rival en la ciudad, las esperanzas están puestas en la 'Champions', que ganó por última vez en 2008. «No sé qué decirte (respondió en español). Puedo imaginar que ser eliminado sería considerado un fracaso. No somos candidatos a ganar la competición pero no ganar aquí sería una desilusión».

Duelo por todo lo alto que tampoco se lo quiere perder el colegiado. El holandés Makkelie ya arbitró al Sevilla en tierras británicas en la liguilla de grupos ante el Liverpool. En aquella ocasión el resultado fue de empate a dos tantos. Resultado que firmarían, antes de empezar el choque, todos los sevillistas aferrados al sofá para soñar juntos por otra noche mágica sevillana.

-Alineaciones probables:

Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Young, McTominay, Matic, Mata o Lingard, Rashford, Lukaku y Alexis Sánchez.

Sevilla: Sergio Rico, Mercado, Lenglet, Geis, Escudero, Correa, Banega, N'Zonzi, Sarabia, Muriel y Ben Yedder.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).

Hora: 20.45 h. Old Trafford.

TV: Antena 3.