Octavos | Vuelta Trámite en Anfield Jürgen Klopp, técnico del Liverpool. / Efe El Liverpool recibe al Oporto con el billete prácticamente sellado tras el 0-5 en Do Dragao COLPISA Martes, 6 marzo 2018, 08:54

Tras el 0-5 cosechado en la ida, el Liverpool recibe al Oporto en Anfield para un encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones convertido en mero trámite dado lo abultado de la renta que obtuvieron los 'reds' en Do Dragao.

El triplete de Sadio Mané y los goles de Mohamed Salah y Roberto Firmino dan una enorme traquilidad al conjunto que dirige Jürgen Klopp. Pese a ello, el técnico alemán aseguró la víspera que no hará "grandes rotaciones" de cara al choque de este martes. "Ganamos en la ida con autoridad, pero respetamos al Oporto y a la competición", dijo en rueda de prensa el germano, que sí planteará algunas variaciones en el once que sacará frente al cuadro luso para dar descanso a piezas importantes de cara al duelo que medirá el sábado al Liverpool con el Manchester United en la trigésima jornada de la Premier. "Estamos invictos esta temporada en la Liga de Campeones y me gustaría que siguiéramos invictos el mayor tiempo posible. Eso ayudaría mucho", incidió.

De certificar el pase, el Liverpool accedería a cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2009, cuando, bajo la dirección de Rafa Benítez, apeó al Real Madrid tras ganar 0-1 en el Santiago Bernabéu y golear en la vuelta disputada en Anfield al cuadro merengue por 4-0, al que entrenaba Juande Ramos, con un doblete de Gerrard y tantos de Fernando Torres y Dossena.

Con todo práticamente perdido, la principal novedad en el once del Oporto podría ser la presencia de Iker Casillas en la portería. "Somos un equipo competitivo, un conjunto que siempre quiere marcar goles y jugar con equilibrio. En Portugal tenemos la mejor defensa y el mejor ataque. Mañana necesitaremos ambos atributos, pero necesitamos ser más constantes que en la ida. Representar al Oporto, jugar en la fase de grupos de la Champions League, no hay motivación más grande. Sabemos que no podemos cometer los mismos errores que en la ida. Necesitamos mejorar", dijo en la rueda de prensa previa Sérgio Conceição, técnico del cuadro luso.

-Alineaciones probables:

Liverpool: Karius, Gómez, Van Dijk, Lovren, Moreno, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Firmino y Mané.

Oporto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Diogo Dalot, Herrera, Otávio, Sérgio Oliveira, Corona, Aboubakar y Brahimi.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

Estadio: Anfield.

Horario: 20.25 h.

TV: beIN Sports