Di María aún busca acomodo

«No tendría ningún problema en jugar en el Barça»

"No me supondría ningún problema jugar en el Barça", aseguró Di María en una entrevista este martes con 'So Foot'. "Mi relación con el Real se ha terminado, mi ciclo allí (2010-2014) se acabó hace tiempo. Sinceramente, no me supondría ningún problema jugar en el Barça, al contrario. El único club por el que no podría fichar es Newell's Old Boys porque soy hincha de Rosario Central", afirmó el 'Fideo'.

Di María también habló de la carta que dijo haber recibido del Real Madrid, solicitándole no jugar el día de la final del Mundial de Brasil-2014 por temor a una lesión importante. "Recibí esa carta del Real el mismo día de la final del Mundial. Me tomé la molestia de leerla y luego la rompí. La carta decía que la selección argentina tenía que ser responsable de lo que me pudiera pasar en caso de ser alineado en la final", contó Di María, que se había lesionado en ese torneo en los cuartos de final y que no disputó esa final, perdida por la Albiceleste por 1-0 ante la Mannschaft en Maracaná.

"Voy a enfrentarme a mi antiguo equipo (el Real Madrid el miércoles). No necesito recordar esa carta para estar motivado contra ellos. Jugar contra el Real ya es por sí mismo una motivación", concluyó.