Final Champions Zidane: «Cristiano se tiene que quedar, sí o sí»
ÓSCAR BELLOT Enviado especial en Kiev Domingo, 27 mayo 2018, 00:43

Zinedine Zidane está bendecido en la Champions. Desde que llegó al banquillo del Real Madrid ha firmado tres títulos en tres años, algo que nadie había conseguido hacer antes. El marsellés compareció feliz por él y sus jugadores en el Olímpico de Kiev. Se le preguntó si el gol de Bale era mejor que el suyo en Glasgow o el de Cristiano en Turín. «Son tres goles para la historia, pero este es el último así que vamos a decir que el gol de Gareth».

Se refirió a las declaraciones de Cristiano apuntando a su posible marcha en verano. «No estoy pensando en eso. En lo que pensamos en el partido, en lo que conseguimos. Tenemos que pensar sólo en eso. Cristiano se tiene que quedar sí o sí», señaló.

Zidane lo ha ganado ya todo como jugador y como entrenador. Sensaciones distintas entre uno y otro caso. «Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el fútbol. Ni prefiero lo de jugador ni de entrenador. Lo que estoy viviendo con mis jugadores es impresionante y hay que aprovechar el momento», apuntó.

Insistió en que no pueden estar contentos de lo que hicieron en la Liga. «Pero al final lo que cuenta es la última cosa. Hay que quedarse con eso y felicitar a los jugadores porque no es nada fácil lo que están haciendo. Es lo que tiene esta plantilla, que no tiene techo»

Se refirió también a la hegemonía del fútbol español. «La Liga española es muy competitiva y muy bonita. El fútbol que se juega en España es el que me gusta más», declaró el galo.

Negó que el Madrid tenga ningún secreto para tantos éxitos. Apuntó, eso sí, al trabajo. «Es un equipo que tiene mucha ilusión, con hambre de ganar, y hoy lo han demostrado. Lo más complicado es llegar a la final. No hay secreto. Hay ilusión. Sabemos lo que hemos ganado, nadie lo ha hecho», abundó.

«Es normal que Bale quiera más regularidad»

Se mostró apenado por la lesión de Carvajal, que tuvo que retirarse en la primera parte. «Lo sentimos muchísimo. Estaba llorando. En el descanso hablé con él para animarle, como sus compañeros», comentó sobre el lateral de Leganés.

Y se mostró comprensivo con las declaraciones de Gareth Bale abriendo la puerta, como Cristiano, a su salida en verano, aunque dejó claro que no cambiará su filosofía por nadie. «Cada uno mira lo suyo. Yo entiendo, pero esto es un equipo, una plantilla y no va a cambiar. Intento hacer lo mejor para el equipo, lo que veo cómo trabajamos. Es verdad que a veces uno se merece jugar, pero son decisiones del entrenador. Entiendo al jugador que quiere más minutos. Bale ha hecho la diferencia con el segundo gol y es normal que quiera más regularidad, lo entiendo».