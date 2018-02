Reacciones Los líderes políticos dan su pésame a la familia del ertzaina Imagen de los altercados registrados en los aledaños de San Mamés. / Luis Tejido (Efe) Rajoy expresa su reconocimiento a la policía vasca «por sus esfuerzos para proteger a quienes sí saben disfrutar del deporte» AGENCIAS MADRID Viernes, 23 febrero 2018, 00:39

Los líderes políticos han lamentado la muerte del ertzaina Inocencio Alonso García, que sufrió este jueves un infarto durante los enfrentamientos antes del partido de la Liga Europa entre el Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú, y han condenado la violencia en los actos deportivos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reaccionado en su cuenta de Twitter nada más conocer el fallecimiento del ertzaina, para expresar sus condolencias a la familia y los compañeros del agente y su reconocimiento a la policía vasca "por sus esfuerzos para proteger a quienes sí saben disfrutar del deporte". Rajoy ha condenado, asimismo, "enérgicamente los incidentes violentos" en cualquier acto deportivo.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha plasmado en esta misma red social su condena por los incidentes que han dado lugar a este fallecimiento. Además de transmitir toda su "solidaridad y afecto a la familia y compañeros" del ertzaina fallecido, Sánchez ha recordado que "no es la primera vez que ocurre una tragedia en torno al fútbol" y ha exigido a UEFA "que deje de mirar hacia otro lado y actúe con contundencia".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado en Twitter, por su parte, que "los valores del deporte representan justo lo contrario a los enfrentamientos que se han vivido hoy en Bilbao" y ha enviado su pésame "a la familia y compañeros del ertzaina fallecido".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha pedido tolerancia cero con los violentos y ha mostrado "todo su desprecio "a quienes utilizan la violencia y no respetan nada ni a nadie". "Quiero trasladar todo mi cariño y solidaridad a la familia y a los compañeros del ertzaina fallecido esta noche y todo mi desprecio a quienes utilizan la violencia y no respetan nada, ni a nadie", ha escrito en su cuenta de Twitter. En otro tuit, Aburto añadió: "Sobráis en Bilbao!! No os queremos!! Tolerancia cero. El que la hace la paga..."

El lehendakari Iñigo Urkullu expresó "su condena más absoluta" por lo ocurrido. "Expresamos la condena más absoluta por la provocación y los actos violentos cometidos, así como la solidaridad con la Ertzaintza y el respaldo a su actuación proporcionada", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha trasladado su más sentido pésame a la familia y a los compañeros del agente de la Ertzaintza fallecido. "Mi más sentido pésame a la familia y compañeros del agente de la Ertzaintza fallecido esta noche en Bilbao. Descanse en paz", ha escrito el titular de Interior en su cuenta de Twitter.