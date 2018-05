Final Simeone: «No estamos lejos de los que tienen más poder que nosotros» El argentino, que compareció junto a Mono Burgos, iguala a Luis Aragonés como entrenador que más títulos ha ganado con el Atlético: «ser un equipo competitivo... es mucho más que ganar este trofeo» RODRIGO ERRASTI Enviado especial a Lyon Jueves, 17 mayo 2018, 01:03

Diego Pablo Simeone, tras celebrar con sus jugadores en el césped su segunda Europa League, se presentó en conferencia de prensa, junto a su amigo y ayudante el 'Mono' Burgos.

«Esta temporada ha sido complicada, pero este triunfo es más que la copa de la Europa League. Es el valor al trabajo, a insistir, venimos de perder dos finales de Champions, una a falta de dos minutos, otra por penaltis... En el partido ante el Arsenal el equipo empezó a ganar este trofeo. Veo el valor a la constancia, al trabajo, a la continuidad que en la vida son fundamentales para seguir adelante», dijo antes de analizar que con este título iguala a Luis Aragonés como entrenador que más títulos ha ganado con el Atlético. «No estaba al tanto de esta situación. No nos detenemos porque nos centramos en el presente y futuro. La mejor manera de crecer es mirar para adelante sin quedarse a mirar a uno mismo».

Simeone explicó cómo vivió la final desde su posición. «Lo hice con la tranquilidad de una vida juntos con Germán Burgos, trabajamos muy bien el partido. Los jugadores fueron de menos a más, empezó mejor el Marsella, presionamos bien y luego nos sentimos más cómodos», reconoció mientras que su ayudante hizo un análisis del encuentro. «Estaba tranquilo porque cuando uno ve bien a los jugadores, al grupo, es un esfuerzo de mucha gente. Lo viví de esa manera. Y la semifinal también. Se nota antes cuando vas a ganar. No es el día del partido. Sabemos cuando el equipo está y ha estado. El Atlético mejoró mucho en el segundo tiempo...Una vez que robamos el balón había que salir rápido. Había que quitar, pero también jugar. Y es lo que hicimos en el segundo tiempo, ya que había espacios entre líneas. Cuando Koke engancha entre líneas es una constante en la preparación del partido y también en el juego».

Simeone, por su parte, recordó que «la temporada no ha terminado», ya que necesitan «un punto para confirmar el segundo puesto que es importante para crecer y seguir molestando como comentamos siempre. Esto es trabajo, dale, dale, dale porque algo cae, pero cae de verdad. La realidad es que volvimos a ganar. El Atlético es un lugar importante en mi vida. Crecí como profesional, tuve años maravillosos, el regreso al Atlético me dio equilibrio. Cuando decidí irme fue porque no le hacia bien al equipo, cuando no participas es un problema para el entrenador. Entrené en Racing pero siempre con la idea de volver. Apareció la oportunidad hace siete años atrás, la atrapamos, la quisimos y tuvimos suerte. Encontramos primero hombres y luego deportistas que nos han dado la vida. Es complicado que te sigan tanto tiempo. No es la Europa League, es trabajo, volver a ganar, ser un equipo competitivo... es mucho más que ganar este trofeo».

Fue título que también es especial para Fernando Torres, al que metió en el partido y después levantó el trofeo junto a Gabi. «En el plano personal seguro que Fernando sentirá un orgullo, una ilusión y una realidad buscada. El campo explotará el domingo y se hará una fiesta en relación a lo que dio al club. No le regalé nada. Deja un legado, trabajo, el no bajar los brazos... Es el único que ganó una Copa del Mundo y deja un legado muy bueno para muchos futbolistas que tienen que aprender», deseó.

Simeone sorprendió al confesar que «cuando uno gana hay tristeza porque es muy complicado llegar a este nivel. Cuando lo logras hay que empezar otra vez. No es tan sencillo. Me da un poco de amargura, de tristeza.... Pensamos en el Eibar para terminar en un lugar privilegiado donde se llevan todo siempre Real Madrid y Barcelona», y explicó que su principal objetivo es intentar conseguir este grupo con este hambre de victorias y títulos. «Creo que primero por la forma de trabajar sabemos que más allá del afecto incondicional que tenemos, porque quedaron fuera Juanfran, Filipe, Fernando... No miro otra cosa que el bien del equipo. El partido de Gabi fue tremendo, como ante el Arsenal, como el sábado en Getafe. Ellos siguen dando el máximo y nos permitan reinventarnos», deseó.

Por último, volvió a analizar nombres propios de su equipo. El primero, el doble goleador, Antoine Griezmann, que tampoco quiso confesar minutos antes en el mismo escenario si se replanteará su futuro. «Es una sensación que él vivirá. Todo lo que decida soy feliz porque dieron la vida. Si se va le agradezco mucho todo lo que ha hecho por nosotros. Dio mucho, dio un salto de calidad en el equipo. Si se queda vamos a seguir creciendo porque estamos destinados a seguir creciendo. Él lo que hace es confirmar su nivel año tras año. Fue contundente en el momento más importante del partido. Ojalá que esté feliz de estar con nosotros. Jugó tres finales con nosotros, ganó dos. Tenemos una final de Supercopa europea, será la cuarta que pueda jugar. No estamos lejos de los que tienen más poder que nosotros. Hay situaciones que le pueden acercar a seguir con nosotros», consideró.