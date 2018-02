Dieciseisavos | Vuelta Simeone: «Fernando y yo queremos lo mejor para el club y para el equipo» «Es una salida importante, es joven y con un grandísimo futuro, es importante para nuestro equipo, a ver si se resuelve o no», comentó el técnico argentino sobre la posible salida de Carrasco a China Jueves, 22 febrero 2018, 22:31

Un día después de asegurar de forma categórica que «no» peleará por la continuidad de Fernando Torres, Diego Pablo Simeone mantuvo un tono más suave tras el trámite ante el Copenhague, donde los asistentes al Wanda Metropolitano dejaron claro que aman a sus dos símbolos y no quieren guerras. «Como siempre, la afición un 10 y hoy más que nunca, no tengo ningún comentario más que hacer», afirmó el técnico rojiblanco. «Lo que tengo claro es que quiero lo mejor para el club y para el equipo . Y Fernando siempre ha querido lo mismo. Vivimos en una sociedad en que la polémica existe continuamente; preguntamos cosas que no queremos escuchar y a partir de eso aparecen situaciones», añadió sobre un tema delicado. Y podría haber novedades porque, según el As, el Dalian Yifang chino quiere al belga Yannick Carrasco pero también al 'Niño', al que ofrecería hasta 15 millones por temporada.

¿Carrasco se va China? se le cuestionó al técnico colchonero. «Es una salida importante, es joven y con un grandísimo futuro, es importante para nuestro equipo, pero son decisiones para los futbolistas y a ver si se resuelve o no». Seguramente sin el belga, «se renueva la posibilidad para Gaitán». «Ya estaba con nosotros a partir de que no salió en enero. Siempre tuve confianza en él, no haberle colocado en su puesto le impidió expresarse de su mejor manera. Ante el Copenhague ya le dimos 30 minutos y ya empezó a demostrar que tiene velocidad, gran visión de juego; esto es fútbol y ojala que Nico crezca y nos dé situaciones importantes en estos meses para el bien del equipo».

Alabó el Cholo a Kevin Gameiro, autor del golazo de la victoria en el choque de vuelta. «No pudo hacer la pretemporada por una operación y le ha costado coger la forma, pero es importante; siempre creímos en su velocidad y cambio de ritmo en los últimos metros. El gol le beneficia a él y al equipo», afirmó Simeone, quien dejó claro que «a la gente del Atlético le ilusiona la Liga Europa».