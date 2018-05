Final Torres: «Mi sueño de pequeño era este» Fernando Torres besa el trofeo de la Europa League. / Afp El Niño cumplió en Lyon, en su último partido importante con la camiseta del Atlético, el viejo sueño de levantar un título con el club de sus amores COLPISA Madrid Jueves, 17 mayo 2018, 00:24

Fernando Torres cumplió en Lyon, en su último partido importante con la camiseta del Atlético, el viejo sueño de levantar un título con el club de sus amores. «Es un día para celebrar y para mí personalmente un final fantástico. Voy a disfrutar de lo que me queda en el Atlético. Uno en su carrera puede ganar muchos títulos, jugar en los mejores equipo del mundo y formar parte de la mejor generacion de futbolistas españoles de la historia, pero mi sueño de pequeño era este, cuando me fui no podía imaginar que esto se puediera cumplir», ha señalado tras la entrega del trofeo el delantero de Fuenlabrada, símbolo de la afición colchonera.

Por su parte, el capitán de la plantilla, Gabi ha bromeado con su condición de goleador en la final, algo poco habitual en los últimos tiempos. «Me estaba reservando para la final. Es un partido muy importante porque nos permite seguir en lo más alto y lograr un título muy merecido. Lo dije en la previa, si este equipo tiene algo es capacidad para sufrir y hemos demostrado que somos uno de los mejores equipos de Europa», ha señalado el centrocampista, feliz tras el triunfo. «Ojalá siga, esta final puede ayudar a que continúe», ha señalado en referencia a la continuidad de Antoine Griezmann en la plantilla atlética.

«Cuando me fui de casa a los catorce años quería ganar copas y ojalá puedan llegar más», ha afirmado de manera escueta el futbolista francés, héroe de la final con un doblete de golazos que atribuye a una «mezcla de sangre fría y calidad».

Juanfran: «Este equipo es maravilloso»

«Un título más para nuestra gente, que se lo merece todo. Son muchas finales, llevamos más ganadas que perdidas. Este equipo es maravilloso», destacó por su parte Juanfran, que con el título se pudo desquitar de aquella espina que se le quedó clavada al fallar un penalti en la tanda de Milán que le dio la 'undécima' al Real Madrid. «Las finales son detalles y ese gol de Antoine ha hecho que nos vengamos arriba», ha indicado el lateral sobre el tanto del 'Principito' que sirvió para abrir la lata ante el Marsella. «Le queremos mucho y ojalá que le pasen cosas bnuenas porque es muy buen chaval», ha señalado sobre el galo.

«Sabíamos que iban a salir fuertes pero somos un equipo muy fuerte, sabíamos a qué íbamos a jugar y la victoria ha sido muy merecida», ha destacado por su parte Lucas Hernández, que elogió a la hinchada rojiblanca. «Agradecido a esta afición, a este club, a este pedazo de compañeros. Ha sido un año muy duro y ahora a disfrutar», ha remachado el internacional francés.

Saúl Ñíguez tampoco pudo ocultar su satisfacción por el triunfo e la final de la Liga Europa, una victoria que como recalcó el jugador rojiblanco premió el inteligente juego de los madrileños que «ganaron la final con cabeza».

«La verdad es que en los primeros minutos el Marsella tuvo un par de ocasiones, que en otros momentos de este equipo podrían habernos puesto nerviosos, pero la experiencia de jugar este tipo de partidos al final te hace saber como jugar las finales, ser inteligentes y creo que este partido lo hemos ganado con la cabeza, por inteligencia y efectividad», señaló Saúl. Un triunfo que como recalcó el jugador del conjunto madrileño demostró que «siempre vuelve».

El Marsella jugó muy bien los primeros minutos. Tuvieron una buena ocasión que fallaron y luego nosotros jugamos muy bien y estuvimos acertados», declaró por su parte el guardameta esloveno Jan Oblak, que no concedió importancia al percance del calentamiento en uno de sus dedos que le obligó a cambiar de guantes antes del inicio del partido y que evitó aclarar al cien por cien su futuro.