En directo, desde Balaídos

El Celta, que busca su cuarto triunfo consecutivo en el 2017, y el Alavés, que no pierde desde el pasado 20 de noviembre, cuando cayó ante el Espanyol, miden este domingo su buen momento de forma en Balaídos, en un duelo con acento argentino en los banquillos.

Celta y Alavés son dos equipos de autor. Ambos están claramente marcados por el sello de sus técnicos, Eduardo "Toto" Berizzo y Mauricio Pellegrino, respectivamente. Son equipos reconocibles, que apuestan por una presión alta, así que por ahí pasará una de las claves del choque.

El entrenador celeste volverá a alinear su once de gala después de rotar el jueves frente al Valencia en la Copa. Ni tan siquiera la eliminatoria ante el Real Madrid hará dudar a Berizzo, que saldrá, en principio, con todo: Hugo Mallo, Marcelo Díaz, Wass, Bongonda y Aspas regresarán al equipo titular.

Con Rubén Blanco afianzado en la portería, la línea defensiva puede ser la que presente alguna novedad. Fontás, que descansó entre semana, podría ser el acompañante de Sergi Gómez en el centro del eje, con Mallo y Roncaglia en los laterales.

La baja de Tucu Hernández, quien acabó con molestias en el tendón de Aquiles el partido de Copa del pasado jueves, hará que Radoja se mantenga en la medular como acompañante de Marcelo Díaz y Daniel Wass, con Aspas pegado a la banda derecha, Bongonda en la izquierda y John Guidetti como delantero centro.

El Alavés, por su parte, buscará su primera victoria en Balaídos en Primera División ante el Celta, ya que de los ocho encuentros que han celebrado los dos equipos en el estadio celtiña en la máxima categoría, el conjunto albiazul ha perdido en todas salvo en tres ocasiones.

La plantilla vitoriana se desplaza a tierras gallegas después de conseguir un valioso empate en San Mamés que le mantiene en la zona media de la tabla clasificatoria.

El Alavés es uno de los mejores equipos lejos de su feudo y además de puntuar en La Catedral, lo ha hecho también en el Vicente Calderón y ha vencido en el Camp Nou y en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal.

Tras la exitosa clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, Mauricio Pellegrino volverá a realizar cambios en su once titular, pero no podrá contar con Gaizka Toquero por gripe, ni con el argentino Cristian Espinoza, que no se ha recuperado de un golpe en la pierna.

Es posible que Fernando Pacheco regrese a la portería después de haberse recuperado de unas molestias en el pubis. Tendrá por delante un línea defensiva formada por Kiko Femenía, Laguardia, Feddal y Theo Hernández.

Marcos Llorente, Manu García y Víctor Camarasa están llamados a ocupar el centro del campo, mientras que Ibai Gómez y Édgar Méndez serán los encargados de llevar el balón por las bandas y buscar a Deyverson, la referencia brasileña del conjunto babazorro.

El equipo gallego se encuentra dos puntos por encima de los vascos en la tabla clasificatoria, por lo que una victoria de los vitorianos rebasaría al plantel celtiña.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: Balaídos.

Hora: 16.15.