Zidane: «Cristiano siempre va a ser el jugador que marque diferencias»

Zinedine Zidane realizó este viernes una defensa cerrada de Danilo, con el que dijo que está "no al 100 sino al 1.000 por ciento", mostró plena confianza en Cristiano Ronaldo, "el jugador que siempre va a marcar diferencias en el Real Madrid", y dijo estar convencido que su equipo hará un buen partido ante el Málaga y superará el pequeño bache provocado por dos derrotas consecutivas después de 40 partidos de invicto.

"Lo bueno es que ya tenemos otro partido para cambiar la dinámica después de dos derrotas. Hemos tenido poca recuperación, pero estamos preparados para hacer el máximo desde el principio ante un equipo bien organizado como el Málaga, aunque no le han acompañado los últimos resultados", afirmó el técnico blanco en Valdebebas.

'Zizou' tuvo que responder a varias preguntas sobre el estado de Cristiano, quien firma su peor promedio goleador (0,81) a estas alturas desde que está en el Madrid. "Siempre va a recibir críticas Cristiano. Cuando no marca, cuando juega en una posición diferente.... Él está acostumbrado a todo esto y está concentrado solo en el partido de este sábado contra el Málaga. Siempre va a ser el jugador que va a marcar la diferencia en este equipo. Está bien, pero es normal que a veces no se juegue bien. También me ocurrió a mí. Lo importante luego es seguir trabajando", remarcó el francés.

No advierte el entrenador dificultades de CR7 para jugar de ariete, aunque dejó entrever que regresará al costado izquierdo. "El otro día jugó de '9', pero ya está. No salió como pensaba la cosa con Lucas Vázquez y Asensio en las bandas, pero ya hemos pasado página. Él va a jugar normalmente como acostumbra, por la izquierda, pero se adapta a varias posiciones", remarcó.

Reprochó Zidane a los medios de comunicación sus comentarios sobre Danilo, sustituto del lesionado Carvajal. "Es más injusto todo lo que se dice y escribe sobre Danilo que los silbidos de los aficionados", dijo. "Es un gran profesional que se entrega siempre y al que es una alegría verle entrenar. Yo le veo jugar bien, aunque claro que lo puede hacer mejor, como todos. Todos queremos encontrar su mejor versión. Tiene el apoyo de sus compañeros y del entrenador. Estoy al 1.000 por ciento con Danilo porque es un jugador que me encanta y ya está. Seguro que la afición le va apoyar, igual que a todo el equipo", añadió.

No piensa el preparador merengue que el equipo sufra un bajón como el experimentado en la segunda temporada de Carlo Ancelotti, tras el Mundial de Clubes. "En mi cabeza no está ese recuerdo porque solo se centra en el trabajo diario. Esto es fútbol y, como en la vida, no vas a ganar siempre y hacer las cosas bien. Lo importante es superar los momentos malos y seguir hacia adelante. Tenemos que tener más concentración en todas las jugadas porque la constancia te hace cada vez ser mejor, pero no estoy preocupado ni me voy a volver loco".

Cree Zidane que "el vestuario está bien" y rectificó sus críticas vertidas por él sobre la actitud del equipo en el comienzo del choque copero ante el Celta. "No creo que estemos jugando peor que antes. Me equivoqué al decir que entramos mal en el partido porque no fue así. Fui demasiado crítico. Lo único es que fallamos y el rival ha tenido máximo acierto porque tuvo dos y marcó dos".

"No existe eso de que no se puede fallar más. Lo que hay que hacer es jugar a tope de principio a fin. Con convicción vamos a dejar atrás este mal momento", continuó. ¿Presión? : "La tengo siempre, hasta el último día que esté aquí, pero no la temo porque es la que me lleva a hacer las cosas bien y me hace crecer cada día".

Por último, Zidane se refirió a James Rodríguez, aún lesionado tras comenzar bien el año, y a Morata, flojo en los últimos partidos. "James tiene todavía molestias en el sóleo, pero creo que la semana que viene ya va a estar entrenándose con nosotros. Hemos tenido muchas lesiones de golpes, no musculares, pero ésta es diferente. Los fisioterapeutas están trabajando bien con él y con Gareth Bale y Pepe". ¿Morata? : "Se entrena bien, sigue concentrado y está listo".