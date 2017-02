Yeray: «Soy una persona que no se rinde y lucha hasta el final»

Yeray Álvarez fue una de las grandes noticias del partido entre el Barcelona y el Athletic. El defensa, de 22 años, regresó a los terrenos de juego mes y medio después de que le fuera detectado un tumor y se mostró satisfecho. "Estoy muy contento por volver a jugar. Soy una persona que no se rinde y lucha hasta el final", afirmó.

El jugador del Athletic hizo balance positivo a pesar de la derrota de su equipo por 3-0. "Estoy muy contento de estar en este escenario contra este equipo, pero aunque no logramos la victoria estoy muy feliz de volver. Me he encontrado bastante bien aunque me queda coger ritmo", señaló.

Respecto al partido, Yeray Álvarez lamentó que el Athletic no hubiera aprovechado las ocasiones que tuvo en el primer tiempo. "Sabíamos que si no marcábamos ellos sí lo iban hacer. Con 1-0 tuvimos muchas oportunidades para empatar y ese gol en el descanso hizo daño. Era la primera vez que me enfrentaba a Neymar, y ha hecho un partidazo, es un jugadorazo", concluyó.