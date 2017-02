Luis Enrique: «La final en el Bernabéu me da cero morbo»

Luis Enrique no quiso echar más leña al fuego acerca del escenario de la próxima final de Copa ante el Alavés. «El Bernabéu me da cero morbo. Entiendo la postura de cada club. No es una cosa que me preocupe, me es indiferente. Hemos vivido aquí la situación de jugar una final en el Camp Nou y la de jugar fuera. Queremos un escenario acorde y al que pueda ir mucha gente para que haya espectáculo, consideramos que esa es la clave», afirmó.

Respecto a su rival este fin de semana, precisamente el Alavés, consideró que «no tendrá incidencia» que ambos hayan logrado el pase a la final de Copa y se deshizo en elogios hacia el equipo de Pellegrino. «El Alavés es para mi el equipo revelación, por lo que están haciendo y los números que lleva, que son espectaculares. Es un equipo peligroso, con jugadores desequilibrantes como Kiko Femenía, Toquero, Ibai Gómez o Deyverson y con un centro del campo con futbolistas como Llorente. La sorpresa que dieron en el Camp Nou ya no es tan sorpresa, es un equipo complicado y difícil, más aún ante el nivel que está», aseguró.

El técnico asturiano tiró de ironía para hablar sobre la posibilidad de que a su equipo le pese la fatiga tras la acumulación de encuentros en lo que va de año. «Estoy cansado de hacer rueda de prensa cada dos días, imagina si tuviera que jugar los partidos. Cuanto más descanso podamos acumular mejor para nuestros jugadores, sin duda. Vamos a tener un día más de descanso que el Alavés pero venimos de unos últimos trece partidos de infarto. Vamos a competir sin ninguna excusa y a intentar dar nuestra mejor versión», añadió al respecto.

Sobre el estado de euforia del Alavés, Luis Enrique considera que puede ser algo bueno o algo malo, según influya a los vitorianos. «Valen los dos planteamientos, pero habrá que esperar a después del partido, lo que te puedo asegurar es que vamos a necesitar una muy buen versión de nosotros para sumar los tres puntos», sentenció.

Por último, el técnico culé no quiso entrar en la polémica sobre la expulsión de Luis Suárez ante el Atlético y su correspondiente sanción de dos partidos. «No tengo intención de entrar, sé que no soy el mejor invitado para generar polémicas», concluyó.