El plan B de Simeone

El Atlético de Madrid recurrió en El Molinón a una de sus grandes virtudes. El partido estaba en el alambre, el Sporting había logrado revertir el tanto tras el descanso de Yannick Carrasco y las alarmas habían vuelto a sonar por todo lo alto. El equipo del Cholo estaba desconectado y se avecinaba otro pinchazo fuera de casa. Todo cambió en un instante. Simeone miró a su banquillo y dinamitó el partido desde la banda. Los cambios fueron la solución a un partido gris, otra vez.

En esta ocasión la solución fue Kevin Gameiro. El delantero francés entró al terreno de juego en el minuto 62 e hizo saltar el partido por los aires. Presionó, ofreció las alternativas que le estaban faltando al equipo, especialmente al espacio y golpeó al Sporting. Lo hizo en tres ocasiones casi consecutivas. Hat-trick entre el minuto 80 y el 85 -el primer jugador en la historia del club que hace un triplete partiendo desde el banquillo- y Simeone encantado con su plan B. «Entendía que el partido estaba partido y que podíamos lastimar con menos gente arriba. Los cambios fueron decisivos porque dieron equilibrio y luego la velocidad de Gameiro decidió», aseguró el técnico argentino en la rueda de prensa.

No es la primera vez que sucede. En estos más de cinco años como técnico rojiblanco Simeone se ha convertido en un especialista en encontrar soluciones desde el banquillo, y esta temporada no está siendo diferente. La profundidad de plantilla, pocas tienen tan poca distancia competitiva entre titulares y suplentes, hace que jugadores de peso como Carrasco, Correa o el propio Gameiro puedan entrar en la segunda mitad para decidir el partido.

Gameiro, tras uno de sus goles. / Afp

«No me gusta lo de titulares y suplentes, todos deben demostrar que merecen jugar», ha dicho Simeone en alguna que otra ocasión. Este discurso parece habérselo grabado a fuego Kevin Gameiro. No ha conseguido asentarse en el once pero, a pesar de todo, es el máximo goleador del equipo en Liga con nueve dianas, las mismas que Griezmann pero con 600 minutos menos. No le gusta el papel de revulsivo, aseguró no ser un «suplente de lujo», pero su mejor actuación ha sido desde el banquillo. El Cholo siempre ha pulido al jugador número 12 y tal vez el ex del Sevilla sea el futbolista que encaje en ese perfil.

Con la victoria ante el Sporting ya digerida, el Atlético de Madrid se centra ya en el crucial partido de Champions del martes frente al Bayer Leverkusen, un choque para el que Simeone contará con uno de sus mejores hombres. Jan Oblak entrenó con normalidad este domingo junto al resto de sus compañeros y entró en una lista de convocados compuesta por: Moyá, Oblak, Moreira, Vrsaljko, Giménez, Savic, Lucas, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saúl, Thomas, Gaitán, Caio, Carrasco, Correa, Fernando Torres, Gameiro y Griezmann.