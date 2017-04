Tony Adams: «Quiero patearle el culo a los futbolistas»

Tony Adams dejó claro en su presentación como nuevo entrenador del Granada que viene dispuesto a imponer la mano dura en el vestuario. Con una sonrisa en la boca y un talante divertido, el inglés desveló las medidas que va a tomar al frente del equipo para intentar apurar sus opciones de salvación: "Con mis 40 años de experiencia vengo para patear el culo a los futbolistas y ganar los próximos siete partidos", explicó. "No sé otra manera de conseguir resultados que entrenar y entrenar", añadió.

Adams, una institución en el Arsenal, ha reconocido que para conseguir el objetivo de la salvación deben "luchar para conseguir puntos partido a partido y motivar al equipo para ganar". Pero además del aspecto psicológico, cree vital "probar cosas técnicas para poder sacar el mejor resultado e intentar hacerlo lo mejor posible".

El nuevo entrenador del Granda tiene claro su condición de interinidad pase lo que pase. "Estamos preparando el escenario para Primera y Segunda, pero ahora solo pensamos en los próximos siete partidos. Estamos trabajando en la contratación de un entrenador español y un director deportivo". "Yo no estaba aquí para ser el entrenador. Estaba aquí para reestructurar y colocar las cosas en su sitio. Esto no estaba preparado". Además, desveló que "al final de mes será anunciado el nuevo director deportivo" y que de cara a la próxima temporada están buscando "un nuevo entrenador, español, que tenga experiencia en la Liga. Estamos buscándolo de forma activa", añadió.

Por último, Adams fue claro al señalar que no va a tratar de aplicar "una filosofía determinada en el Granada. No se puede aplicar lo del Arsenal o la de los otros equipos que he estado". Además, lanzó un mensaje a sus jugadores: "Este equipo es demasiado joven, demasiado inexperto. Necesitamos liderazgo. Quiero transmitir confianza a ellos para que la tengan en el entrenador".