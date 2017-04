Tebas: «Como madridista sentí pena por el gol de Messi»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró la madrugada del martes que, "como madridista", sintió "pena" por el gol marcado por Leo Messi que dio la victoria al Barcelona en el último segundo en el clásico del Santiago Bernabéu (2-3). El máximo dirigente de la patronal de clubes no esconde ser aficionado del Real Madrid. "La sociedad española tiene un problema con lo políticamente correcto. Yo lo digo y no pasa nada. Otra cosa es que alguien en su cargo tome decisiones en función de sus colores", se defendió.

"Catalogaría a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos. Aunque no jugó su mejor partido, fue trascendental. Ojalá le tengamos en nuestra Liga por muchos años", deseó Tebas.

Este martes también aseguró que la celebración de Messi en el Bernabéu "no incitó a la violencia". El argentino se quitó la camiseta y la mostró a la afición del equipo blanco tras conseguir el tercer gol en la última jugada.

"El resultado fue que la celebración de Messi no incitó a la violencia", afirmó Tebas durante una mesa redonda sobre violencia en el deporte base celebrada en Madrid.

Al presidente de LaLiga no le pareció que el gesto del delantero argentino fuera "excesivo" y destacó el buen comportamiento del público del Real Madrid. "No digo que Messi no provocase, digo que los efectos que hubo, de aplaudir a la afición del Bernabéu, no fueron violentos", matizó después Tebas.