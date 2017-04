Pepe Mel: «Es más jodido ganarle al Madrid B que al A»

Pepe Mel pasó por los micrófonos al término del partido ante el Real Madrid, y no pudo ocultar su decepción: «Nos vamos mal, las cosas no han salido como nosotros queríamos. Es una derrota dolorosa. Es cierto que enfrentarte al Real Madrid y perder 0-1 en la primera jugada es complicado. Me quedó con la reacción tras el 0-2, pero el 1-3 nos mató. Nos hubiera gustado ajustar más el marcador, más contra el Madrid B, que es más jodido ganarle que al A, pero nuestro partido es el del domingo».

El técnico deportivista también criticó la labor arbitral, aunque no cree que fuera decisiva: «No hace falta que te piten penaltis, pero todos saben que cuando marques las cosas pequeñas para el mismo lado, no puedes jugar un partido. Aunque diga esto, el árbitro no ha tenido ninguna incidencia del resultado».