En directo, desde el Estadio de Anoeta

La Real Sociedad, sin su máximo goleador Willian José, está obligada a ganar este sábado en Anoeta al Granada CF, para así perseguir su sueño europeo y no quedarse en tierra de nadie en las últimas cuatro jornadas de Liga.

Los donostiarras, tras su victoria en Valencia, quieren seguir la estela del Athletic Club de Bilbao, ahora a un punto de diferencia en la sexta plaza, objetivo que se complica con la baja por lesión del brasileño Willian José y del central internacional Íñigo Martínez. El equipo vasco ha recuperado su fortaleza en Anoeta en las últimas jornadas, con triunfos convincentes ante el Sporting y el Deportivo, por lo que la trayectoria es favorable para darle continuidad a estas victorias mañana sábado a mediodía.

La carga de partidos puede pasar factura a los jugadores que más minutos han disputado esta temporada, aunque todo indica que Eusebio contará con un once de garantías porque el premio puede ser suculento. La baja de Willian José es muy importante, ya que el exdelantero de Las Palmas está aliado con el gol en Anoeta, donde ha logrado 10 de los 11 tantos que acumula.

La pareja Illarramendi-Zurutuza, clave en la recuperación de resultados de los donostiarras en las últimas fechas, vuelve a ser determinante si la Real quiere carburar en su medio campo. Zaldua y Odriozola se disputan, por otro lado, su plaza en el lateral defensivo derecho.

Por su parte, el Granada visita Anoeta obligado a conseguir la victoria para evitar el descenso matemático a Segunda división, que será una realidad este fin de semana si los rojiblancos no vencen o si el Leganés consigue el triunfo el domingo en el campo del Eibar.

La empresa no es fácil para los rojiblancos, ya que a la fortaleza de la Real Sociedad se une la depresiva situación que viven, ya que en las últimas nueve jornadas sólo han sumado un punto. A eso se une que el equipo ha ido a peor desde el despido del técnico Lucas Alcaraz, porque con el inglés Tony Adams no ha marcado ningún gol en los tres partidos que éste ha dirigido, en los que ha perdido ante Celta (0-3), Sevilla (2-0) y Málaga (0-2) ofreciendo una imagen paupérrima.

Adams recupera para este choque al medio brasileño Andreas Pereira, que faltó al duelo ante el Málaga del pasado martes por sanción, mientras que no puede contar por lesión con el central francés Matthieu Saunier, el lateral galo Franck Tabanou ni el delantero ucraniano Artem Kravtes. El lateral Héctor no está al cien por cien tras tener que ser sustituido en el partido del martes, aunque no puede actuar porque así lo estipuló la Real Sociedad, club al que pertenece, en su contrato de cesión al Granada en el pasado mercado invernal.

Además, ha dejado sin citar a varios jugadores importantes hasta ahora para él como el medio ghanés Wakaso Mubarak, el medio esloveno Rene Krhin o el extremo marroquí Mehdi Carcela-González, por lo que se espera un once inicial bastante inhabitual.

- Alineaciones probables

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Mikel, Navas, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Oyarzabal, Vela, Juanmi.

Granada CF: Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gastón Silva; Angban, Uche, Andreas Pereira; Boga, Isaac Cuenca, Adrián Ramos.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano)

Estadio: Anoeta

Horario: 13.00 h.