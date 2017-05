Simeone: «El miércoles hay un partido imposible para muchos, pero para nosotros no»

Diego Pablo Simeone insiste: levantarle un 3-0 al Real Madrid es complicado, pero el Atlético no se va a dar por vencido. "El miércoles tenemos un partido dificilísimo, para muchos posiblemente imposible, pero para nosotros no", subrayó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa posterior al partido en que su equipo se impuso al Eibar con gol de Saúl en la segunda parte. "Lo dije después del partido ante el Real Madrid. Les dije a los futbolistas que es difícil. Nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero creo que se puede. Si no fuese así, no lo diría. Si estamos todos juntos y entendemos que esto es una semifinal de Copa en nuestra casa, tendremos nuestras opciones", abundó el argentino.

Ensalzó el preparador del Atlético al público que se desplazó este sábado hasta el Vicente Calderón. "Son cinco años y medio, casi seis, maravillosos. La gente es agradecida, al futbolista lo golpean y se sigue levantando", remarcó en referencia al carácter irreductible del conjunto del Manzanares. "Me emociona ver a la gente, me enorgullece tener a estos futbolistas", agregó el Cholo.

Reconoció Simeone que su equipo no podrá marrar ante el Real Madrid ocasiones como las que perdonó ante el Eibar si quiere estar en Cardiff, pero subrayó que se trata de encuentros diferentes. En el de este sábado, admitió, sus futbolistas venían golpeados tras lo sucedido el martes en el Santiago Bernabéu, y eso, incidió, "se vio en el inicio del partido". "Necesitamos de precisión, de tranquilidad para poder afrontar un partido como el del miércoles y llegaremos bien", acotó.

Dijo Simeone que la presente es la temporada "más difícil" desde que ocupa el banquillo del Atlético, "por muchas situaciones que se fueron dando". Entre ellas, las lesiones que se cebaron en futbolistas capitales para el argentino como Tiago y Augusto. El portugués evitó un gol que le hubiera dado al Eibar el empate en los estertores del encuentro de este sábado y, según el Cholo, no fue por casualidad. Tiago, indicó, "estaba en el lugar donde tenía que estar para salvar una situación que hubiese sido dificultosa para el equipo".

"Todavía no tenemos cerrada la tercera plaza, nos falta un punto", precisó Simeone, quien subrayó que el Atlético tuvo muchos problemas "en el arranque de temporada" con situaciones que les hicieron "perder la regularidad" que caracteriza al conjunto rojiblanco desde que tiene al argentino al timón, pero ahora están "en una situación importante" y no pueden fallar.

Saúl: "Vamos a darlo todo"

Saúl Ñíguez, autor del tanto que le dio al Atlético el triunfo ante el Eibar, destacó que fue "un partido muy complicado" en el que gozaron de "dos ocasiones muy claras" en la primera parte que no lograron materializar, por lo que les tocó "sufrir más".

Puso en valor el centrocampista colchonero la clasificación, por quinto año consecutivo, de su equipo para la Liga de Campeones. "Ahora vamos a por el punto que nos falta para asegurar la tercera plaza", manifestó en declaraciones a Bein Sports al término de un choque que deja a la escuadra dirigida por Simeone con cinco puntos de ventaja sobre el Sevilla, su rival por el último escalón del podio, cuando restan dos jornadas para la conclusión de la Liga.

Se refirió también al encuentro del próximo miércoles en el Vicente Calderón correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. "Toca darlo todo por ellos", dijo en referencia a la afición. "La gente está con nosotros a muerte", resaltó días después del 3-0 que le endosó el Real Madrid al Atlético en el Santiago Bernabéu y que dejó a los blancos acariciando el billete para Cardiff. "Vamos a darlo todo en el campo" para "intentar remontar", prometió.