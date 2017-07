Fútbol El Barça especuló con abonos de los socios, según TV3 El Barcelona celebra un gol. / Reuters Habría incrementado el precio de las entradas sin informar al dueño de los asientos AGENCIAS Barcelona Lunes, 3 julio 2017, 20:38

El FC Barcelona habría especulado con asientos de socios abonados en el Camp Nou, y sin informar a los afectados, para fijar precios elevados, según una información que ha desvelado este lunes el canal TV3 y que ha matizado el Barça por medio de su vicepresidente primero, Jordi Cardoner.

Desde 2001, y bajo la presidencia de Joan Gaspart, el Barcelona dispone de una aplicación en internet para que el socio abonado que no asista al campo pueda liberar su asiento para que el club lo ponga a la venta. En principio, si el club consigue venderlo, el beneficio obtenido, tras descontar los gastos de gestión y el 21% de IVA, se lo reparte a medias con el socio que ha cedido su asiento.

Según la información periodística, el Barcelona habría captado entradas a través de socios abonados para darle un curso diferente, como por ejemplo la venta de un asiento de alta gama, asociado a servicio de comida en una sala de lujo en el Camp Nou. La investigación del canal televisivo apunta a que el Barça no informaba al socio afectado de este negocio y le liquidaba la entrada a precio de taquilla y no por la cantidad vendida, en algunos casos entre 1.200 y 1.500 euros.

TV3 he llevado a cabo una investigación en las últimas tres temporadas, que afecta a diez partidos, los denominados de alta demanda de entradas, y en los que más solicitud tiene la entrada 'VIP Experience'.

El Barça defiende que todo se hace «correctamente»

Cardoner, en una rueda de prensa celebrada esta tarde, ha asegurado que la venta de entradas se hace "correctamente" y que no se han equivocado, por lo que ha mostrado su lamento y disgusto por el reportaje de TV3. El vicepresidente primero del Barça ha reconocido que el club ha usado el 'Seient Lliure' -el sistema de liberación localidades de sus socios- para vender entradas de alta gama que le proporcionan un margen de beneficio mayor, pero ha matizado que los ingresos por este concepto siempre se reinvierten en el club.

Ha precisado que la 'VIP Experience', un servicio 'premium' que incluye entrada para presenciar el partido en el estadio, servicio de 'catering', aparcamiento y asistencia de azafatas, aporta al club "17 millones de euros por temporada" y que ese dinero se vuelve a invertir en la entidad. "El club no se apropia de los beneficios (de las entradas VIP). Lo que hace es generar beneficios para la colectividad social. Entre otras cosas, nos permite no subir los abonos desde 2010, tener 3.000 pases infantiles, acometer fichajes de grandes jugadores o disponer de liquidez en la tesorería", ha afirmado Cardoner.

"Se ha generado mucho ruido por algo que no era necesario, y me hubiese gustado que la televisión pública de mi país hubiera contrastado esta noticia", ha lamentado. Sin embargo, Cardoner no ha desmentido dicha información sino que se ha limitado a precisar que esa práctica que ha denunciado la televisión catalana es perfectamente legítima.

"Seguro que nos hemos equivocado en otras cosas pero no en esto. La liquidación del 'Seient Lliure' va ligada al PVP, sin extras", ha manifestado Jordi Cardoner que ha defendido que el sobrecoste de esas localidades cuando van destinadas a clientes VIP corresponde a todo el servicio de hospitalidad que el club pone a disposición de ese tipo de público.

El directivo del FC Barcelona no teme "en absoluto" que la entidad vaya a tener que enfrentarse a una demanda colectiva de socios barcelonista por esta práctica que "en ningún caso" considera fraudulenta. Además, entiende que liquidar la parte proporcional de estas entradas VIP a los socios que ceden, sin saberlo, sus asientos para ellas chocaría con la propia normativa del 'Seinte Lliure'. Esta dice que, a la hora de liberar sus localidades, los socios no podrán recuperar más del 95% del precio de sus abonos. "Con una vez que le liquidáramos el 50% de una entrada de estas características ya superarían el tope permitido", ha indicado.

Cabe recordar que el FC Barcelona modificó el sistema de liberación de localidades del 'Seient Lliure' a principios de este año. Actualmente, el Barça se queda con el 50% de lo que genera la venta de las entradas liberadas por sus socios y el otros 50%, descontado el 21% de IVA y el 10% de gastos de gestión, los reparte entre sus abonados.