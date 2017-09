Primera Benzema: «¿Falta de gol? Un delantero moderno es más que gol» Karim Benzema, durante un entrenamiento. / Efe El '9' del Real Madrid se reivindica el día de su renovación: «Un delantero debe participar, abrir juego, dar asistencias… hablamos de futbol no solo de goles» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 21 septiembre 2017, 15:01

Karim Benzema no regala muchas sonrisas y el día de su renovación con el Real Madrid hasta 2021 tampoco. El delantero del equipo blanco se reivindicó ante los críticos que echan en falta más gol en el francés porque "hay gente que se equivoca porque el delantero no es solo gol. Tienes que participar, abrir juego, dar asistencias… hablamos de futbol no solo de goles". "El fútbol es que un delantero centro moderno tiene que tener más cosas que gol", recalcaba. El galo sacó de nuevo las uñas, cuando se le planteó que al ser el año que tiene menos competencia arriba tiene asegurada la titularidad con Zidane: "Nadie te garantiza la titularidad, eso no existe. Estoy para ayudar a mi equipo y hay otros jugadores que pueden jugar de delantero centro como Cristiano".

El delantero confesó eso sí que está acostumbrado a las críticas que recibe porque "es parte de mi vida" y quiso ver el lado negativo de esa exigencia de los aficionados. "Cuando la gente me critica es que ellos esperan más cosas de mí y trabajo más para conseguirlo. Las críticas te permiten llegar al máximo y sabemos que el Real Madrid es así siempre". Su baja por lesión ha dejado al equipo con Borja Mayoral como único delantero centro de la plantilla, lo que ha provocado algunas críticas por la falta de previsión, una situación en la que Benzema no se moja: "No sé si falta delantero o no. Es una cuestión para el míster porque podemos jugar con varios sistemas". Además, el delantero confesó que se habla ahora de delanteros "porque los últimos resultados no fueron tan buenos, pero tenemos un gran equipo".

Sí esbozó una sonrisa cuando habló de su renovación y de cómo se siente en el Real Madrid: "Me siento muy feliz y cuando miro atrás veo que el tiempo pasa muy rápido y estoy orgulloso de mi carrera en Madrid porque estoy en el mejor club del mundo". Además, desveló que el equipo blanco será su "último club" antes de colgar las botas. "Me quiero retirar aquí porque no hay otro club como el Real Madrid. Siempre en mi cabeza me he querido quedar aquí. No hay mejor sitio que el Real Madrid", sentenció. Y es que confesó que "el Real Madrid ha sido como una familia para mí en los momentos más complicados de mi carrera. En los problemas deportivos y extradeportivos siempre me han ayudado".

El francés volvió a torcer el gesto cuando le preguntaron por la derrota ante el Betis en el Santiago Bernabéu y por la mala racha que lleva el equipo en casa, donde sólo ha sumado dos puntos de nueve posibles. "El inicio no es muy bueno pero pasa en todos los grandes equipos. Tengo confianza en el equipo. Estamos bien, trabajamos juntos y es solo el inicio". "Tenemos siete puntos detrás del primero pero somos el Real Madrid", lanzó a modo de aviso. Y es que este sábado ya tienen otro partido, ante el Alavés, con el que resarcirse de la derrota ante los verdiblancos, como reconocía Benzema. "La mejor respuesta es ganar el próximo partido. Siempre hay derrotas, pero no vamos a cambiar nada y tenemos que estar juntos, trabajar más e intentar ganar el próximo partido". Un mensaje tranquilizar y alejado del pesimismo que se podía vivir entre los aficionados del Real Madrid por estar ya a siete puntos del Barcelona: "Las derrotas forman parte del fútbol y no hay alarma", decía categórico.

El ‘9’ blanco tiene una espinita clavada con su selección, de la que se ha quedado fuera desde hace dos años. "Me gusta cuando la selección me llama", decía con gesto lacónico antes de añadir que tiene que "trabajar para llegar volver", porque si algo tiene claro Benzema es que volverá. "Siempre creo que voy a volver, no hay que bajar los brazos pero no es una obsesión para mí".