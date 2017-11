Jornada 13ª Berizzo: «Estoy bien e imagino un futuro junto al Sevilla» Eduardo Berizzo dirige el entrenamiento del Sevilla. / Efe El técnico argentino se muestra optimista en su primera comparecencia pública tras conocerse que sufre cáncer de próstata IÑAKI COSTA Sevilla Sábado, 25 noviembre 2017, 16:42

Eduardo Berizzo, técnico argentino del Sevilla aquejado de un cáncer de próstata, quiso trasladar una imagen de normalidad y evitó en la medida de lo posible desviar la atención de los aspectos deportivos durante la conferencia de prensa que ofreció este sábado en la capital hispalense, la primera desde que este miércoles se hizo oficial su grave enfermedad. Cuando el expreparador del Celta se presentó en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva sevillista, fue recibido entre aplausos por los periodistas asistentes.

«Me encuentro bien. Tengo toda la energía del mundo para encarar este problema y lo voy a resolver. Quiero entregarme a este trabajo que me apasiona e imagino un futuro junto al Sevilla. No quiero ser el centro de atención por ningún motivo y mucho menos por esto así que hablemos de fútbol», explicó este personaje con una personalidad arrolladora al que, precisamente, por ese carácter y la forma de plantear los partidos, se le ha comparado con su compatriota Marcelo Bielsa.

«Quisiera agradecer todas las muestras de cariño. Por lo que ocurrió el Balaídos (durante el partido del sábado ante el Leganés la afición celeste le rindió un homenaje), las palabras de gente que conozco y que no. También quiero agradecer el cariño y el respeto que el Sevilla ha tenido hacia mí y mi situación. Sólo quiero dar un gracias y tengo la energía puesta en encararlo, resolverlo y estar pronto listo y comprometido con mi trabajo, que es lo que me hace ser feliz. Por eso quiero agradecer al club su confianza en mí y en mi equipo de trabajo para mirar un futuro juntos», había afirmado previamente Berizzo.

El 'Toto' no se marca plazos para su tratamiento, aunque en los próximos días se conocerán detalles sobre su probable intervención quirúrgica. «Me pongo a las órdenes de los médicos y la semana que viene afrontaremos el problema. Son cuestiones a resolver en la intimidad, así que hablemos de fútbol. En Villarreal encararé el partido como siempre lo he hecho», insistió Berizzo.

Se emocionó el Toto al recordar cómo le dedicaron sus jugadores el heroico 3-3 logrado el martes ante el Liverpool, en la fase de grupos de la Champions tras un alarmante 0-3 en el descanso. «Agradezco a Pizarro que me pusiera en en el foco, pero también les agradezco por la segunda parte que hicieron. Me emociona muchísimo como lo afrontaron. Quiero dejar claro que en el descanso no apelé a una cuestión tan sensible como la mía. Esto es sólo fútbol. Ellos se enteraron mucho antes y a mí no me gusta ser el centro de atención. Los protagonistas son los jugadores. Les agradezco la confianza».

En materia estrictamente futbolística, Berizzo elogió su rival del domingo en el Estadio de la Cerámica, al afirmar que «juega muy bien al fútbol» y que con el cambio de técnico, al relevar Javi Calleja a Fran Escribá hace dos meses, «ha pasado de un dibujo a otro con comodidad». Ha descartado para este encuentro a tres titulares fijos: el lateral Sergio Escudero, el central danés Simon Kjaer y el centrocampista francés Steven Nzonzi.

Dijo estar satisfecho con la marcha de su Sevilla, que está «cerca de pasar a los octavos en la Champions, vivo en la Copa y bien posicionado» en la Liga, lo que significa que está «cumpliendo pasos», aunque advirtió de que el campeonato de la regularidad termina en la jornada 38ª.

Recordó que, en la primera vuelta, se han enfrentado con los rivales más fuertes fuera, y por ello espera que en la segunda parte del torneo de la regularidad juegue a su favor «la sensación mística que produce» el Ramón Sánchez Pizjuán, donde «la gente se transforma en un jugador más».