Fútbol | Real Sociedad Canales deja la Real Sociedad sin desvelar dónde jugará la próxima temporada Sergio Canales / LUSA El fútbolista cántabro ha permanecido en la entidad vasca cuatro años y medio EFE San Sebastián Jueves, 24 mayo 2018, 22:25

El centrocampista cántabro Sergio Canales ha anunciado este jueves que, tras cuatro años y medio en la Real Sociedad, «se ha terminado mi ciclo» en el conjunto donostiarra, del que se ha despedido a través de un emotivo vídeo colgado en las redes sociales del club, sin desvelar su próximo destino.

La Real Sociedad, por su parte, ha dado a conocer la noticia en un brevísimo comunicado colgado en su página de internet, donde anuncia el futbolista «finaliza su contrato el próximo 30 de junio y no continuará en el club txuriurdin».

En el vídeo, el deportista explica que todo el tiempo que ha pasado en la Real «ha sido increíble» por lo que la despedida, al igual que le sucedió cuando abandonó el Racing para fichar por el Real Madrid, le ha resultado «muy difícil».

El cántabro considera no obstante que «es el momento» de abandonar la entidad donostiarra y aclara que ha decido hacer pública su decisión a final de temporada «porque era lo mejor». Aunque ya tenía esta determinación «un poco antes», el jugador explica que no lo había dado a conocer porque «quería estar centrado en llegar hasta el último partido con muchas ganas sin mirar a otro lado y por respeto al club que siempre me lo ha ofrecido».

Ha desvelado además que siempre tendrá muy presente a la Real Sociedad y a la ciudad de San Sebastián porque, entre otras cosas, es el lugar donde formó su familia y nació su hija. «Es un sitio muy especial para mí y para toda mi familia», subraya Canales en su vídeo.

En cuanto a los malos, después de la grave lesión de rodilla que le tuvo un tiempo al margen de los terrenos de juego, el futbolista señala que todo le ha servido «para crecer».

«Hoy es un día diferente, un poco con sensaciones extrañas», reconoce Canales, quien se muestra agradecido también «a la afición y a todo el club». Ha destacado algunos nombres propios como el del presidente, Jokin Aperribay, el fallecido preparador físico, Juan Carlos Samaniego 'Tximist' y a compañeros como Xabi Prieto y Carlos Martínez.

«Creo que he sido un privilegiado por haber podido jugar en la Real Sociedad y eso es algo que me voy a llevar siempre, aquí vais a tener un txuriurdin más». «Muchísimas gracias a todos», ha concluido Canales.