Real Madrid Cristiano: «Hay ciertas cosas que hacía con 20 años que ya no puedo» Cristiano Ronaldo protesta durante un partido de Liga. / Afp El astro portugués se declara «completamente feliz» y siente que aún puede mantenerse «al más alto nivel» algunos años COLPISA Miércoles, 7 febrero 2018, 18:52

Con 33 años recién cumplidos y con contrato en vigor en el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2021, si bien son constantes los rumores sobre una posible salida del club el próximo verano con destino al Manchester United o al PSG, Cristiano Ronaldo mantiene intactas sus ambiciones. No atraviesa por su mejor momento, sobre todo en su Liga menos anotadora, pero quiere seguir cumpliendo sus sueños de ganar títulos colectivos e individuales, aunque admite que hay cosas que hacía cuando era un joven veinteañero que ya no puede realizar.

El astro portugués, cinco veces ganador del Balón de Oro que distingue al mejor jugador del mundo, hizo un somero repaso su carrera y a su vida personal en la versión italiana de la revista GQ. El jugador madridista aseguró estar completamente feliz en este momento de su vida, encantado de su paternidad, e igual de hambriento de éxitos que siempre.

«Tengo ambición, mucha ambición. La gente debe perseguir sus sueños, yo perseguí el mío y quiero seguir haciéndolo, para mejorar y alcanzar aún más logros. Creo que he tenido algunas actuaciones memorables a lo largo de mi carrera y no recuerdo ninguna en particular. Trato de enfocarme más en el presente que en el pasado», se confiesa el crack de Madeira. «A nivel personal este momento es fantástico, la familia está en crecimiento, me siento muy feliz con mi vida. A nivel profesional, he tenido dos años muy buenos, en que gané títulos con mi club y con la selección, y siento que puedo mantenerme al más alto nivel durante algunos años», añadió Cristiano.

El madridista desgrana cómo se prepara para afrontar la exigencia física de ser uno de los mejores jugadores del mundo cuando ya se puede considerar un veterano: «La vida es un desafío en todos los puntos de vista y trato de estar al más alto nivel físicamente porque eso es muy importante en mi profesión. Tengo que estar al cien por cien, para mí ese asunto es muy serio. Para mantener este nivel es necesario hacer sacrificios. Hay ciertas cosas que hacía cuando tenía 20 años y que ya no puedo hacer. Hay que intentar encontrar un equilibrio, son los pequeños detalles que hacen la diferencia», argumenta, sin entrar en más detalles.