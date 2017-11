Análisis Los hechos desmienten a Zidane Zidane, en el derbi ante el Atlético. / AFP La histórica sequía de la 'BBC', los despistes de Marcelo y la flojera de Kroos y Modric, demuestran que el campeón no va precisamente por buen camino IGNACIO TYLKO Domingo, 19 noviembre 2017, 16:20

Paulinho, el veterano brasileño fichado por el Barça para ganar músculo en el centro del campo, suma en esta Liga tantos goles (4) como la 'BBC' al completo. Aunque las estadísticas y el fútbol no siempre casan, este dato es demoledor y explica por sí mismo el porqué de esos 10 puntos de ventaja que los culés disfrutan sobre su archirrival de la capital.

Aunque Zinedine Zidane trate de no perder su optimismo vital y asegure que este Real Madrid «va por buen camino y peleará la Liga hasta el final porque el Barcelona también se dejará puntos», en el club blanco han saltado las alarmas y no pocos señalan al técnico francés por falta de cintura táctica e inmovilismo a la hora de los cambios.

La sequía de Cristiano Ronaldo, que suma 365 minutos sin marcar desde que le hizo el último gol al Getafe, el único del portugués en este torneo de la regularidad, es una cuestión de estado en la 'casa blanca'. Desde que le condenaron a cinco partidos de castigo por su empujón al colegiado vasco De Burgos Bengoetxea en la Supercopa, en Liga no levanta cabeza.

El luso fue determinante el el tramo final de la pasada campaña, recientemente recibió el premio The Best de la FIFA y en breve será distinguido con su quinto Balón de Oro, pero los árboles no impiden ver el bosque y sus números en esta campaña son ridículos. Sus gestos delatan su ansiedad y los rumores sobre una eventual salida el próximo verano tampoco le benefician.

Indignados con los arbitrajes Las quejas por los arbitrajes -al Madrid y al Atlético no les han pitado ningún penalti a favor en esta Liga- encuentran argumentos pero suena a una excusa o tapadera en los clubes grandes. Aunque públicamente Zidane se limitó a decir, quizá con ironía, que el andaluz Fernández Borbalán «hizo su trabajo», en el seno del Real Madrid existe indignación. Consideran los merengues que Borbalán debió expulsar a Savic por una entrada durísima a Kroos y que se comió hasta tres penaltis en el área atlética, uno por mano, otro por agarrón de Nacho a Torres y el primero por la patada de Lucas que le rompió la nariz a Ramos.

Sin intervenir mucho en el primer derbi del Metropolitano, generó hasta cuatro oportunidades. A balón parado, obligó a lucirse a Jan Oblak dos veces, la primera desde casi 40 metros y la segunda vez en un disparo demasiado escorado. Pero dos jugadas denotan que le faltan frescura, chispa, velocidad y confianza. En el primer acto, Juanfran le ganó la carrera en un contragolpe, y cerca del final tardó tanto en armar el tiro que Lucas Hernández llegó a tiempo para desviar su lanzamiento.

Si el luso al menos lo intenta pero está bajo mínimos, la actitud Karim Benzema es insostenible para muchos madridistas. De aquella jugada inverosímil ante tres zagueros colchoneros en el último derbi de Champions a una noche pasota en el Wanda, con cero remates del galo, que como CR7, sólo ha sido capaz de marcar en esta Liga ante el Getafe. El drama de la 'BBC' lo completa Gareth Bale, autor de dos dianas ligueras y de momento en el dique seco aunque Zizou sostiene que «volverá la próxima semana mejor que nunca».

'Iscodependencia'

Son muchos más que la 'BBC', sin embargo, los problemas del campeón, con dificultades para generar juego y fabricar ocasiones incluso jugando con cuatro centrocampistas. El de Girona, el de Wembley o el de este sábado, no es ese equipo que tropezaba ante Levante, Valencia o Betis pero al menos generaba un sinfín de oportunidades. Sus delanteros carecen movilidad sin balón, pero en la zona de creación se echan en falta de Kroos y a Modric, ambos fatigados y muy por debajo de su nivel. Con esas trazas, todo gira en torno a Isco, desde hace tiempo el mejor jugador blanco de largo. Ante el Atlético apareció por todas las posiciones del campo y acertó en el 85% de sus pases. Mientras le duró el físico al malagueño, el Madrid dominó claramente al Atlético.

Otro lastre reside en los laterales. Aunque la recuperación de Dani Carvajal, ausente por una pericarditis desde finales de septiembre, supone una gran noticia, cuesta recuperar la forma para volver a ser ese carrilero determinante. Y Marcelo está fatal. No es resolutivo en ataque y en defensa es una máquina de perder balones. En el derbi regaló 27 y su media en los tres últimos choques fuera de casa es de 21 pérdidas.

La lesión en el tabique nasal de Sergio Ramos añade otra dificultad en el eje de la zaga. Volverá pronto y jugará con máscara pero no estará seguramente ni en Champions ante el Apoel y sería arriesgado que vuelva frente al Málaga el próximo fin de semana, donde Nacho cumplirá un partido de sanción.

Si bien nadie ha conseguido remontar hasta ahora 12 puntos al líder -el récord lo tiene el Barça de Louis Van Gaal al superar una desventaja de nueve puntos sobre el Mallorca tras 14 jornadas en la campaña 98-99-, en la plantilla y el cuerpo técnico del Real Madrid creen que hay razones también matemáticas para creer.

Hace dos cursos, llegó el equipo blanco a estar a 12 puntos del Barça, precisamente tras un derbi, y acabó la Liga solo a uno. Además, conquistó la primera de las dos Champions con Zidane. El preparador galo, en fin, quedó señalado tras el derbi por no sacar antes del minuto 76 a Asensio en lugar del ausente Karim, por no utilizar a Dani Ceballos, autor de un triplete esta semana con la sub-21, y no agotar los cambios.