Jornada 5 Deulofeu recibe los galones ante el Eibar El Barça, a mantener el pleno de puntos ya con el canterano dispuesto a aprovechar la oportunidad de su vida tras la lesión de Dembélé y la marcha de Neymar P. RÍOS Barcelona Martes, 19 septiembre 2017, 03:24

La repentina marcha de Neymar dejó al Barça en un estado deshock que se evidenció en una Supercopa de España en la que fue un juguete en manos del Real Madrid. Ahora, con el ánimo recuperado y las mejores sensaciones futbolísticas creciendo poco a poco, no se espera que la grave lesión de su sustituto, Ousmane Dembélé, vaya a causar el mismo efecto. Cuando se fue el brasileño, sus compañeros sabían lo que perdían: uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta, con jerarquía para intimidar a los rivales y concentrarlos alrededor suyo para que Messi y Luis Suárez encontraran más huecos. En el caso del francés, nadie podrá echar nada de menos porque no había tenido tiempo de impactar con su juego. Quizás más adelante sea un crack imprescindible, se ha pagado un precio para que así sea, pero llevaba solo tres ratos como azulgrana. Será un fichaje de invierno. Este lunes ya voló a Finlandia para ser operado de la rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda por un especialista, el prestigioso doctor Sakari Orava. No reaparecerá hasta 2018 y dejó una última imagen inquietante: llegó al aeropuerto en silla de ruedas, señal de que su percance muscular es de lo más complicado. De hecho, unas imágenes de televisión parecen revelar que ya tenía molestias antes de presentarse en el maltrecho césped del cuadro azulón.

Ante el Eibar, este martes, Ernesto Valverde ya alineará de titular con casi toda seguridad a Gerard Deulofeu en su puesto. De hecho, el extremo catalán jugó de inicio los tres primeros partidos de Liga mientras Dembélé adquiría el ritmo necesario para quitarle el sitio ante Juventus y Getafe. El internacional español, que ya dio los dos goles en el 2-0 ante el Betis y robó el balón del 1-1 en Getafe para iniciar la remontada, se encuentra ante la oportunidad de su vida para triunfar en el club en el que maravilló desde niño. La fuga de Neymar, los 200 millones que pidió el Liverpool por Coutinho y la lesión de Dembélé han coincidido con su regreso tras su paso por el Sevilla, Everton y Milan. Más maduro, por fin con la mentalidad del sacrificio sin olvidarse de su talento, ha encontrado en Valverde a un entrenador que sabe llevar su carácter de futbolista viciado por su condición de estrella prematura. Otros futbolistas como Paco Alcácer, Denis Suárez y hasta Aleix Vidal, que para el ex técnico del Athletic es un extremo y no un lateral derecho, serán tenidos en cuenta.

El Barça afronta el encuentro como líder en solitario de la Liga tras la derrota de la Real Sociedad contra el Real Madrid. Sólo el equipo azulgrana ha hecho el pleno de puntos (12) y su objetivo es llegar al segundo partido de la Liga de Campeones con 18 de 18 venciendo al Eibar en el Camp Nou y al Girona a domicilio el sábado. En Getafe, Valverde apenas hizo rotaciones (Sergi Roberto por Semedo). Algún día tendrá que dar entrada de inicio a Mascherano, Paulinho, André Gomes o Digne, por poner algunos ejemplos, viendo que Piqué, Iniesta, Rakitic o Alba ya dieron síntomas de falta de chispa en el Coliseum Alfonso Pérez debido a la acumulación de partidos. Rafinha y Dembélé son las únicas bajas, pues el anárquico e indescifrable Arda Turan ya se está entrenando tras superar sus molestias.

El Eibar tiene las bajas de los lesionados Fran Rico, Pedro León, Iván Alejo y del portero Yoel, mientras que Ramis es duda. El equipo de Mendilibar ha protagonizado un buen inicio de Liga, con dos victorias ante rivales que a la larga pueden ser directos (Málaga, 0-1 y Leganés, 1-0) y dos derrotas ante equipos que compiten en Europa (Athletic, 0-1 y Sevilla, 3-0). En la última jornada de la pasada Liga, dos goles de japonés Inui casi dan la sorpresa, pero Messi y compañía reaccionaron a tiempo con el título en juego, que lo acabó conquistando el Real Madrid.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Iniesta, Deulofeu, Messi y Luis Suárez.

Eibar: Dmitrovic; Capa, Oliveira, Gálvez, José Ángel; Bebé, Jordán, Dani García, Inui, Kike García y Sergi Enrich.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (canario)

Estadio: Camp Nou

Hora: 22 horas

TV: Movistar Partidazo