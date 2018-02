Jornada 25 Otro 3-5-2 como el del Chelsea para incomodar al Barça El Girona de Pablo Machín, con un sistema similar al de Antonio Conte, visita el Camp Nou con la idea de sorprender al líder y de quitarse el mal sabor de boca de la primera vuelta P. RÍOS Sábado, 24 febrero 2018, 07:27

El Girona, indiscutible equipo revelación de Primera División en la temporada de su estreno en la máxima categoría del fútbol español, tiene una espina clavada con el Barça. Contra todos sus rivales, al margen del resultado, fue fiel a una idea de juego valiente, intensa y descarada, pero frente al equipo azulgrana en Montilivi no dio la talla (0-3). Pablo Machín ordenó aquel día un marcaje individual de Pablo Maffeo a Messi por todo el campo que desorientó al resto de sus jugadores. El argentino no fue protagonista en esas circunstancias, pero sus compañeros sacaron provecho de la obsesiva atención por un único crack.

El técnico del Girona ya comentó aquel día que no descartaba volver a insistir en una idea tan arcaica si era por el bien de su equipo. En las horas previas del pulso en el Camp Nou no ha dado pistas al respecto, pero sí ha dejado claro que se siente fuerte y con opciones de dar la sorpresa en el estadio del líder invicto: «Si otros equipos han sumado puntos allí, nosotros también podemos hacerlo. Vamos a poner lo mejor de nosotros mismo e intentaremos marcar porque es muy difícil que ellos no lo hagan. Pase lo que pase, estoy seguro de que nos iremos con la cabeza bien alta». El equipo gerundense, octavo clasificado, no tiene bajas de peso y contará en ataque con una pareja temible e inspirada: Stuani y Porto.

El Barça afronta el encuentro con la esperanza de demostrar que está saliendo del bache de juego que atraviesa, con mejores resultados que fútbol. El 1-1 del martes en Stamford Bridge ante el Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones puede servir de ejemplo, porque el equipo de Antonio Conte, como el Girona, compite con un 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros. Incluso Ernesto Valverde lo citó con motivó del pulso europeo para alegría de Machín: «Nos ha puesto en el mapa». Messi, que marcó el primer gol en su carrera al conjunto inglés, tiene la opción de estrenarse también contra el Girona. Pero el Barça deberá crear más ocasiones y defender mejor: Willian estrelló dos balones en los postes antes de su gol.

Alavés, remontada arriesgada (2-1), Espanyol y Getafe (empates 1-1 y 0-0) y Eibar (0-2 engañoso) han destapado las dudas del Barça en el último mes, aunque sigue líder. Sin embargo, el Atlético ya está a siete puntos y se enfrentan de forma directa en el Camp Nou el domingo 4 de marzo. No pueden fallar los de Ernesto Valverde, que tiene la duda de Piqué, renqueante de esa rodilla derecha que lleva días forzando desde que le cazó Gerard Moreno en Cornellà-El Prat. Coutinho, baja en Europa al no estar incrito por haber competido en la fase de grupos con el Liverpool, tiene todos los números para jugar de inicio. Y Dembélé, ya superada su lesión, pide paso. Los dos han sido demasiado caros para ser suplentes, pero el técnico no les ve adaptados.

Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembélé, Messi y Luis Suárez.

Girona: Bono, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Maffeo, Pere Pons, Borja, Álex Granell, Mojica, Porto y Stuani.

Árbitro: Alberola Rojas (Castilla-La Mancha).

Estadio y horario: Camp Nou. 20:45 h. (Movistar Partidazo).