Jornada 24 El Madrid inicia su maratón con viento de cola Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. Reafirmado por su victoria ante el PSG, Zidane se agarra a la pujanza de futbolistas como Nacho, Asensio o Lucas para encarar en el Villamarín la primera parada de un intenso calendario ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 18 febrero 2018, 08:53

El Real Madrid se mide este domingo al Betis con la esperanza de que la victoria del miércoles ante el París Saint-Germain sirva de impulso de cara al intenso calendario liguero que le aguarda antes de rendir visita al conjunto francés el próximo 6 de marzo. Cinco choques habrán de afrontar los blancos como preludio de ese crucial encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes, cuatro de ellos en apenas diez días y sólo uno en el Santiago Bernabéu. Un exigente maratón que tiene su primera parada en el Benito Villamarín, donde le aguarda un rival crecido tras sumar dos victorias consecutivas ante Villarreal y Deportivo que le han permitido empezar a soñar con Europa y que ya propició una tempranera depresión al vigente campeón de Liga y Champions tras asaltar el feudo de Chamartín en la primera vuelta.

Llegaba por entonces el cuadro merengue en pleno recital goleador. Tras igualar en Anoeta el registro de 73 partidos seguidos marcando del Santos de Pelé, el Betis se presentaba como un enemigo propiciatorio para que la escuadra de Zinedine Zidane pulverizase la marca. Gozaron para ello los locales de múltiples ocasiones el día del regreso de Cristiano Ronaldo una vez cumplimentada la sanción de cinco partidos por su expulsión en la ida de la Supercopa, pero Adán se agigantó y dejó seco a su exequipo, que pese a los tropiezos previos frente a Valencia y Levante, todavía era un formidable candidato al título. Un tanto de Sanabria en el descuento permitió a los de Heliópolis llevarse los tres puntos y a partir de ahí el Real Madrid fue cuesta abajo en el campeonato.

Con todos los focos centrados en la Champions, la escuadra de Concha Espina regresa al torneo doméstico determinado a mantener el viento de cola continental. El triunfo ante el PSG ha reafirmado a Zidane, cuya apuesta por el 4-4-2 en detrimento de la hasta esta semana innegociable BBC salió redonda, gracias sobre todo a la inclusión de Marco Asensio y Lucas Vázquez en la recta final. El abrazo de Marcelo al técnico tras el tanto del brasileño que cerró el marcador ratificó además el respaldo de los pesos pesados del vestuario al preparador. Sólo el enfado de Bale con su suplencia puso una nota discordante.

Oportunidad para Bale

El galés, que sólo ha sido titular en seis de los once partidos que ha jugado desde que regresó de su última lesión y que no ha completado ninguno íntegro, volverá al once ante el Betis. Autor de seis tantos en esos choques, sigue siendo uno de los baluartes más desequilibrantes a disposición de Zidane, que insistió la víspera del encuentro en que confía en toda su plantilla y que va a necesitar «a todos» dado lo apretado del calendario. «Nos hubiera gustado tener un día más para preparar el partido del Betis, no pudo ser, pero saldrá un equipo que yo considero competitivo», avanzó el francés, que no quiso pronunciarse sobre su futuro más allá de reconocer que hay más desgaste en el banquillo del Real Madrid «que en otros sitios».

Con la baja de Toni Kroos por un esguince de rodilla y Jesús Vallejo apurando aún los plazos para regresar al equipo, el encuentro ante el Betis se perfila como una buena oportunidad para dar descanso a Varane, cuyo puesto en el eje de la zaga ocuparía Nacho. Carvajal, ausente ante el PSG por sanción, regresará al lateral derecho. Asensio y Lucas Vázquez podrían tener una nueva oportunidad tras lucirse en la Champions, dejando a Benzema, que ha mojado en sus tres últimas visitas al Villamarín, en el banco.

Setién le tiene tomada la medida a Zidane

El desborde del gallego y del balear podría ayudar a abrir vías de agua en un Betis cuyo técnico, Quique Setién, le tiene tomada la medida a Zidane. El cántabro sólo ha perdido uno de los cuatro partidos en los que ha tenido enfrente al francés. Desde aquella derrota inicial por 1-2 al frente de Las Palmas, lleva dos empates y una victoria ante su homólogo del Real Madrid, esta última ya como entrenador verdiblanco.

Aunque consciente de que la victoria del miércoles en la Liga de Campeones «le va a dar confianza» a su rival, el técnico del Betis considera su equipo tiene «posibilidades reales de hacerle daño» al Real Madrid. Apelará para ello a una presión elevada con el objetivo de robar en su campo el esférico al cuadro de Zidane. «Si no coordinamos, es posible que te hagan daño. La otra alternativa es encerrarte atrás y eso nos gusta poco», incidió Setién, que quiere aprovechar el «buen momento de lucidez y físico» que atraviesan sus futbolistas para tratar de hincarle el diente al conjunto merengue como en el Bernabéu, si bien recordó que aquel día «ellos no estuvieron acertados de cara a la portería y Adán fue el mejor jugador del partido». El cántabro, que tiene las bajas de Zou Feddal y Tonny Sanabria, recupera al lateral diestro Antonio Barragán, que cumplió sanción ante el Deportivo por acumulación de amarillas.

Alineaciones probables:

Betis: Adán, Mandi, Bartra, Amat, Francis, Guardado, Fabián, Durmisi, Joaquín, Loren y Tello.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Bale y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 20.45 h.

TV: Movistar Partidazo